Žilinské béčko vyhralo aj vďaka kontroverznému gólu. Slovanu B nedalo šancu a stúpa tabuľkou

II. liga - 7. kolo
MŠK Žilina B - ŠK Slovan Bratislava B 2:0 (2:0)
Góly: 29. Prekop, 45+2. Škvarka
Rozhodovali: Konček – Uram, Lenický
Diváci: 216
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Mladí Šošoni si v 7. kole MONACObet ligy poradili s rezervou Slovana Bratislava bez väčších problémov.
Domáci rozhodli o výsledku ešte pred odchodom do šatní a v druhom polčase si pohodlne strážili vedenie.
Žilina B prevzala iniciatívu od začiatku a odmenu za aktívny prístup si vyslúžila v 29. minúte.
Patrik Balej vyslal centrovanú loptu z ľavej strany, na ktorú si nabiehajúci Marco Prekop nastavil hlavu a presnou hlavičkou prekonal brankára hostí.
Slovan sa snažil vyrovnať, no domáca obrana mu dlho nedovolila dostať sa do nebezpečnej pozície.
Tesne pred koncom prvého polčasu, v nadstavenom čase, prišiel druhý zásah žilinského „béčka".
Po súboji v šestnástke hostí ostali na trávniku ležať Václavek s Dominikom Balogom, rozhodca však v hre pokračoval a Michal Škvarka sa postaral o stav 2:0.
VIDEO: Kontroverzný 2. gól Žiliny
Po zmene strán sa hra vyrovnala. Hostia, pod vedením trénera Erika Grendela, prevzali loptu a snažili sa znížiť, no ich tlak zostal bez výsledku.
Žilina B bránila disciplinovane, čisté konto si udržala až do záverečného hvizdu a zaslúžene berie tri body.
Pre mladých Šošonov je to víťazstvo s tabuľkovým dopadom – skočili zo 6. na 4. miesto MONACObet ligy. Slovan B so ziskom 5 bodov ostáva na chvoste tabuľky.