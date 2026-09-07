Žilinské béčko vyhralo aj vďaka kontroverznému gólu. Slovanu B nedalo šancu a stúpa tabuľkou

Hráči MŠK Žilina B.
Hráči MŠK Žilina B. (Autor: facebook/ MŠK Považská Bystrica - futbal)
Sportnet|7. sep 2026 o 18:52
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Slovan viacej držal loptu, ale na vyrovnanie nedosiahol.

II. liga - 7. kolo

MŠK Žilina B - ŠK Slovan Bratislava B 2:0 (2:0)

Góly: 29. Prekop, 45+2. Škvarka

Rozhodovali: Konček – Uram, Lenický

Diváci: 216

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Mladí Šošoni si v 7. kole MONACObet ligy poradili s rezervou Slovana Bratislava bez väčších problémov.

Domáci rozhodli o výsledku ešte pred odchodom do šatní a v druhom polčase si pohodlne strážili vedenie.

Žilina B prevzala iniciatívu od začiatku a odmenu za aktívny prístup si vyslúžila v 29. minúte.

Patrik Balej vyslal centrovanú loptu z ľavej strany, na ktorú si nabiehajúci Marco Prekop nastavil hlavu a presnou hlavičkou prekonal brankára hostí.

Slovan sa snažil vyrovnať, no domáca obrana mu dlho nedovolila dostať sa do nebezpečnej pozície.

Tesne pred koncom prvého polčasu, v nadstavenom čase, prišiel druhý zásah žilinského „béčka".

Po súboji v šestnástke hostí ostali na trávniku ležať Václavek s Dominikom Balogom, rozhodca však v hre pokračoval a Michal Škvarka sa postaral o stav 2:0.

VIDEO: Kontroverzný 2. gól Žiliny

Po zmene strán sa hra vyrovnala. Hostia, pod vedením trénera Erika Grendela, prevzali loptu a snažili sa znížiť, no ich tlak zostal bez výsledku.

Žilina B bránila disciplinovane, čisté konto si udržala až do záverečného hvizdu a zaslúžene berie tri body.

Pre mladých Šošonov je to víťazstvo s tabuľkovým dopadom – skočili zo 6. na 4. miesto MONACObet ligy. Slovan B so ziskom 5 bodov ostáva na chvoste tabuľky.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
7
7
0
0
17:2
21
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
6
0
1
15:7
18
V
V
V
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
4
1
2
8:6
13
V
P
V
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
4
1
2
14:11
13
V
V
P
V
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
4
1
2
12:11
13
V
R
P
V
V
6
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
2
4
1
12:10
10
P
V
R
V
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
P
P
V
P
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
7
3
1
3
5:9
10
V
V
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
2
3
2
13:9
9
R
P
P
R
R
10
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
7
2
0
5
4:10
6
P
P
V
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
1
2
4
9:12
5
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči MŠK Žilina B.
    Hráči MŠK Žilina B.
    Žilinské béčko vyhralo aj vďaka kontroverznému gólu. Slovanu B nedalo šancu a stúpa tabuľkou
    dnes 18:52
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    Domov»Futbal»Slovensko»Žilinské béčko vyhralo aj vďaka kontroverznému gólu. Slovanu B nedalo šancu a stúpa tabuľkou