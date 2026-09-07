ONLINE: MŠK Žilina B - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga (II. liga, 7. kolo, LIVE)

Futbalisti MŠK Žilina B a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina B - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
07.09.2026 o 17:00
7. kolo
Žilina B
0:0
(0:0)
5' minúta
Prebiehajúci
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Rozhodca: Konček – Uram, Lenický.
Prenos
5
Na hlavnom štadióne v Žiline je odhadom 200 divákov, súboj rezerv Žiliny a Slovana nie je taký lákavý ako zápas A-tímov oboch celkov.
4
Hráči Slovana B sú v týchto momentoch viac pri lopte a snažia sa nájsť cestu k bránke Tamása Tarcsiho.
3
Hra sa prelieva zo strany na stranu, oba tímy však robia chyby v kombinácii na súperovej polovici.
2
Kianga sa snažil potiahnúť útok hostí po ľavej strane, bol však zastavený Staníkom.
1
Úvodný výkop zápasu patrí hráčom Slovana Bratislava B.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Oba tímy pod vedením trojice rozhodcov vstupujú na trávnik žilinského štadióna.
Úvodné zostavy:
MŠK Žilina B: Tarcsi – Yendare, Pavlík, Staník – Bortoli, Škvarka (C), Václavek, Traoré – Baleja, Prokop, Pekelský
Náhradníci: Turianský – Rehák, Adjei, Kmeť, Ibrahim, Pecsuk, Mohammed, Korenčík
Tréner: Peter Tomko
ŠK Slovan Bratislava U21: Balog – Diane, Dom. Balog, Minka, Jakolič, Marko (C), Greško, Gabriš, Kianga, Řehák, Murko
Náhradníci: Naimann – Holocsy, Lembak, Canolli, Jelínek, Veselič, Fronko, Ukaj,Burda
Tréner: Erik Grendel
Rozhodca: Konček – Uram, Lenický.
MŠK Žilina B: Tarcsi – Yendare, Pavlík, Staník – Bortoli, Škvarka (C), Václavek, Traoré – Baleja, Prokop, Pekelský
Náhradníci: Turianský – Rehák, Adjei, Kmeť, Ibrahim, Pecsuk, Mohammed, Korenčík
Tréner: Peter Tomko
ŠK Slovan Bratislava U21: Balog – Diane, Dom. Balog, Minka, Jakolič, Marko (C), Greško, Gabriš, Kianga, Řehák, Murko
Náhradníci: Naimann – Holocsy, Lembak, Canolli, Jelínek, Veselič, Fronko, Ukaj,Burda
Tréner: Erik Grendel
Rozhodca: Konček – Uram, Lenický.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny.
Béčko MŠK Žilina čaká dnes podvečer zaujímavý súboj 7. kola MONACObet ligy. Na hlavnom štadióne MŠK Žilina privítajú mladí Šošoni ŠK Slovan Bratislava U21. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00.
Žilinčania vstupujú do stretnutia zo 6. miesta so ziskom 10 bodov. V doterajších šiestich zápasoch trikrát vyhrali, raz remizovali a dvakrát prehrali. Posledný ligový duel odohrali v Šamoríne, kde napriek bojovnému výkonu podľahli domácim tesne 1:2.
Slovan U21 má po šiestich kolách na konte 5 bodov a patrí mu 14. priečka. Belasí naposledy remizovali doma s Považskou Bystricou 1:1, pričom v zápase museli dohrávať v oslabení. Mužstvo navyše nedávno prevzal nový tréner Erik Grendel, takže na žilinskom trávniku sa bude chcieť prezentovať v čo najlepšom svetle.
Čaká nás teda súboj dvoch mladých tímov, v ktorom môže rozhodovať tempo, nasadenie a najmä schopnosť premieňať vytvorené šance.
Béčko MŠK Žilina čaká dnes podvečer zaujímavý súboj 7. kola MONACObet ligy. Na hlavnom štadióne MŠK Žilina privítajú mladí Šošoni ŠK Slovan Bratislava U21. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00.
Žilinčania vstupujú do stretnutia zo 6. miesta so ziskom 10 bodov. V doterajších šiestich zápasoch trikrát vyhrali, raz remizovali a dvakrát prehrali. Posledný ligový duel odohrali v Šamoríne, kde napriek bojovnému výkonu podľahli domácim tesne 1:2.
Slovan U21 má po šiestich kolách na konte 5 bodov a patrí mu 14. priečka. Belasí naposledy remizovali doma s Považskou Bystricou 1:1, pričom v zápase museli dohrávať v oslabení. Mužstvo navyše nedávno prevzal nový tréner Erik Grendel, takže na žilinskom trávniku sa bude chcieť prezentovať v čo najlepšom svetle.
Čaká nás teda súboj dvoch mladých tímov, v ktorom môže rozhodovať tempo, nasadenie a najmä schopnosť premieňať vytvorené šance.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
7
7
0
0
17:2
21
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
6
0
1
15:7
18
V
V
V
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
4
1
2
14:11
13
V
V
P
V
P
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
4
1
2
12:11
13
V
R
P
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
2
4
1
12:10
10
P
V
R
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
P
P
V
P
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
7
3
1
3
5:9
10
V
V
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
2
3
2
13:9
9
R
P
P
R
R
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
7
2
0
5
4:10
6
P
P
V
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body