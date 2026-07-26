ONLINE: MŠK Žilina B - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 1. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina B a FC Petržalka dnes hrajú zápas 1. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina B - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 1. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
26.07.2026 o 10:30
1. kolo
Žilina B
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Petržalka
Prehľad
Rozhodca: Fúsek – Mihalík, Krivošík.
Prenos
Na úvod nového ročníka MONACObet ligy sa v Žiline odohrá atraktívny súboj dvoch tímov s vysokými ambíciami. MŠK Žilina B privíta na domácom trávniku FC Petržalka a už úvodné kolo môže naznačiť, aké ciele budú oba celky v sezóne sledovať. Výkop stretnutia je naplánovaný na nedeľu 26. júla o 10:30.
Rezerva MŠK Žilina vstupuje do novej sezóny tradične s jedným z najmladších kádrov v súťaži. Hlavnou úlohou "béčka" nie je len zbierať body, ale predovšetkým pripravovať talentovaných futbalistov na prechod do prvého tímu. Práve preto bývajú zápasy Žiliny B atraktívne pre divákov. Mladí futbalisti sa prezentujú odvážnym kombinačným futbalom, snažia sa dominovať na lopte a neboja sa hrať ofenzívne bez ohľadu na meno súpera. Takýto štýl však prináša aj určité riziká, keďže proti skúsenejším mužstvám sa môžu objaviť chyby vyplývajúce z nedostatku skúseností.
Výhodou domáceho mužstva môže byť aj aktuálna zápasová vyťaženosť celej organizácie MŠK. Viacerí hráči pravidelne pendlujú medzi prvým tímom a rezervou, pričom zloženie zostavy bude závisieť aj od nedeľňajšieho programu A-mužstva v Niké lige a od účinkovania klubu v európskych pohároch. Práve preto býva rezerva Žiliny často nevyspytateľným súperom, ktorý dokáže v jednom zápase potrápiť favoritov a v ďalšom doplatiť na neskúsenosť mladých hráčov.
FC Petržalka patrí medzi najskúsenejšie mužstvá MONACObet ligy a aj v novej sezóne bude patriť medzi kandidátov na popredné priečky tabuľky. Bratislavský klub sa netají ambíciou pravidelne bojovať o najvyššie pozície a do Žiliny cestuje s cieľom získať všetky tri body. Tréner Rastislav Urgela sa bude spoliehať na organizovanú defenzívu, fyzicky náročný futbal a skúsenosti svojho mužstva. V predzápasových vyjadreniach zdôraznil, že jeho tím chce byť sebavedomý, energický a od prvého kola bodovať naplno.
Vzájomné zápasy týchto súperov bývajú tradične veľmi vyrovnané. V uplynulej sezóne sa oba tímy stretli dvakrát. Na jar sa v Žiline zrodila remíza 1:1, zatiaľ čo jesenný duel v Petržalke vyhrali domáci tesne 1:0. Aj historická bilancia naznačuje miernu prevahu bratislavského klubu, no rozdiely medzi oboma mužstvami bývajú minimálne a o výsledku často rozhodujú detaily alebo individuálne chyby.
Kľúčovým faktorom zápasu bude súboj mladosti so skúsenosťami. Žilinčania sa budú snažiť hrať aktívne, vysoko napádať a kombináciou rozobrať obranu súpera. Petržalka naopak pravdepodobne nebude zbytočne riskovať, bude sa snažiť kontrolovať tempo stretnutia a využívať každú chybu domácich pri prechode do útoku. Ak sa hosťom podarí eliminovať technickú kvalitu mladíkov MŠK a presadiť svoju fyzickú hru, môžu mať navrch. Na druhej strane, ak Žilina zachytí úvod zápasu a dostane sa do svojho typického herného rytmu, môže byť pre každého súpera veľmi nepríjemná.
Úvodné kolá bývajú vždy špecifické, pretože mužstvá ešte len hľadajú optimálnu formu a zápasovú pohodu. Prípravné stretnutia síce napovedia veľa, no ligová súťaž prináša úplne inú intenzitu aj psychický tlak. Práve preto sa dá očakávať opatrnejší začiatok, po ktorom by sa duel mohol postupne otvárať.
Papierovým favoritom je vzhľadom na skúsenosti a stabilitu kádra FC Petržalka, no domáce prostredie a herný štýl mladého mužstva MŠK Žilina B sľubujú veľmi vyrovnaný zápas. Diváci sa môžu tešiť na zaujímavú konfrontáciu dvoch odlišných futbalových filozofií, v ktorej sa stretne mladícka dravosť a technická kvalita domácich s organizovanosťou, disciplínou a skúsenosťami hostí. Ak oba tímy predvedú svoj typický futbal, úvodné kolo MONACObet ligy môže priniesť atraktívne stretnutie s vysokým tempom, množstvom súbojov a šancí na oboch stranách.
Rezerva MŠK Žilina vstupuje do novej sezóny tradične s jedným z najmladších kádrov v súťaži. Hlavnou úlohou "béčka" nie je len zbierať body, ale predovšetkým pripravovať talentovaných futbalistov na prechod do prvého tímu. Práve preto bývajú zápasy Žiliny B atraktívne pre divákov. Mladí futbalisti sa prezentujú odvážnym kombinačným futbalom, snažia sa dominovať na lopte a neboja sa hrať ofenzívne bez ohľadu na meno súpera. Takýto štýl však prináša aj určité riziká, keďže proti skúsenejším mužstvám sa môžu objaviť chyby vyplývajúce z nedostatku skúseností.
Výhodou domáceho mužstva môže byť aj aktuálna zápasová vyťaženosť celej organizácie MŠK. Viacerí hráči pravidelne pendlujú medzi prvým tímom a rezervou, pričom zloženie zostavy bude závisieť aj od nedeľňajšieho programu A-mužstva v Niké lige a od účinkovania klubu v európskych pohároch. Práve preto býva rezerva Žiliny často nevyspytateľným súperom, ktorý dokáže v jednom zápase potrápiť favoritov a v ďalšom doplatiť na neskúsenosť mladých hráčov.
FC Petržalka patrí medzi najskúsenejšie mužstvá MONACObet ligy a aj v novej sezóne bude patriť medzi kandidátov na popredné priečky tabuľky. Bratislavský klub sa netají ambíciou pravidelne bojovať o najvyššie pozície a do Žiliny cestuje s cieľom získať všetky tri body. Tréner Rastislav Urgela sa bude spoliehať na organizovanú defenzívu, fyzicky náročný futbal a skúsenosti svojho mužstva. V predzápasových vyjadreniach zdôraznil, že jeho tím chce byť sebavedomý, energický a od prvého kola bodovať naplno.
Vzájomné zápasy týchto súperov bývajú tradične veľmi vyrovnané. V uplynulej sezóne sa oba tímy stretli dvakrát. Na jar sa v Žiline zrodila remíza 1:1, zatiaľ čo jesenný duel v Petržalke vyhrali domáci tesne 1:0. Aj historická bilancia naznačuje miernu prevahu bratislavského klubu, no rozdiely medzi oboma mužstvami bývajú minimálne a o výsledku často rozhodujú detaily alebo individuálne chyby.
Kľúčovým faktorom zápasu bude súboj mladosti so skúsenosťami. Žilinčania sa budú snažiť hrať aktívne, vysoko napádať a kombináciou rozobrať obranu súpera. Petržalka naopak pravdepodobne nebude zbytočne riskovať, bude sa snažiť kontrolovať tempo stretnutia a využívať každú chybu domácich pri prechode do útoku. Ak sa hosťom podarí eliminovať technickú kvalitu mladíkov MŠK a presadiť svoju fyzickú hru, môžu mať navrch. Na druhej strane, ak Žilina zachytí úvod zápasu a dostane sa do svojho typického herného rytmu, môže byť pre každého súpera veľmi nepríjemná.
Úvodné kolá bývajú vždy špecifické, pretože mužstvá ešte len hľadajú optimálnu formu a zápasovú pohodu. Prípravné stretnutia síce napovedia veľa, no ligová súťaž prináša úplne inú intenzitu aj psychický tlak. Práve preto sa dá očakávať opatrnejší začiatok, po ktorom by sa duel mohol postupne otvárať.
Papierovým favoritom je vzhľadom na skúsenosti a stabilitu kádra FC Petržalka, no domáce prostredie a herný štýl mladého mužstva MŠK Žilina B sľubujú veľmi vyrovnaný zápas. Diváci sa môžu tešiť na zaujímavú konfrontáciu dvoch odlišných futbalových filozofií, v ktorej sa stretne mladícka dravosť a technická kvalita domácich s organizovanosťou, disciplínou a skúsenosťami hostí. Ak oba tímy predvedú svoj typický futbal, úvodné kolo MONACObet ligy môže priniesť atraktívne stretnutie s vysokým tempom, množstvom súbojov a šancí na oboch stranách.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
1
1
0
0
5:0
3
V
2
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
1
1
0
0
3:1
3
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
1
1
0
0
2:1
3
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
1
0
1
0
3:3
1
R
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1
0
1
0
3:3
1
R
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
1
0
1
0
1:1
1
R
8
FC PetržalkaFC Petržalka
0
0
0
0
0:0
0
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
0
0
0
0
0:0
0
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
0
0
0
0
0:0
0
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
0
0
0
0
0:0
0
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
1
0
0
1
1:2
0
P
15
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body