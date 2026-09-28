ONLINE: MŠK Žilina B - FK Humenné dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina B a FK Humenné dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina B - FK Humenné (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
28.09.2026 o 17:00
10. kolo
Žilina B
0:0
(0:0)
10' minúta
Prebiehajúci
Humenné
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Tokoš, Tabiš.
Prenos
10
Straka si počínal nedovoleným zákrokom pri návrate na obrannú polovicu, zaútočiť tak bude môcť domáce mužstvo.
9
Humenčania sa nasťahovali v kompletnom zložení na útočnú polovicu, kde sa prezentujú kombináciou.
8
Aktuálne sa hrá v strede ihriska, pričom sa dopredu snažia predrať futbalisti Humenného.
6
Lopta už smeruje na kopačky domácich futbalistov, ktorí začínajú akciu od svojej vlastnej brány.
5
Prvé strelecké zakončenie domácich smerovalo vedľa brány, z pravej strany šestnástky to vyskúšal Koribský.
4
Humenčania sa snažili zaútočiť, pripravená a pozorná defenzíva Žilinčanov si však s nákopom poradila.
2
Lopta smeruje k brankárovi Brédovi, ktorý odštartuje akciu hostí rozohrávkou na krátko.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MŠK Žilina B: Tarcsi – Yendare, Rehák, Korenčík – Bortoli, Adjei, Petruška (C), Traoré – Baleja, Pekelský, Koribský
Náhradníci: Turianský – Kmeť, Barčík, Ibrahim, Hrobárik, Michalík, Nablise
Tréner: Peter Tomko
FK Humenné: Bréda – Lazár, Vasiľ (C), Kpozo, Komjatý, Straka, Mateus, Maťaš, Bamburák, Záhradník, Vyšnevskij
Náhradníci: Žinčák, Bega, Nináč, Sitarčík, Zlacký, Sarr, Karaj
Tréner: Patrik Durkáč
Rozhodca: Ruc – Tokoš, Tabiš.
MŠK Žilina B: Tarcsi – Yendare, Rehák, Korenčík – Bortoli, Adjei, Petruška (C), Traoré – Baleja, Pekelský, Koribský
Náhradníci: Turianský – Kmeť, Barčík, Ibrahim, Hrobárik, Michalík, Nablise
Tréner: Peter Tomko
FK Humenné: Bréda – Lazár, Vasiľ (C), Kpozo, Komjatý, Straka, Mateus, Maťaš, Bamburák, Záhradník, Vyšnevskij
Náhradníci: Žinčák, Bega, Nináč, Sitarčík, Zlacký, Sarr, Karaj
Tréner: Patrik Durkáč
Rozhodca: Ruc – Tokoš, Tabiš.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
4
2
4
12:14
14
R
P
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
3
4
3
15:12
13
V
R
P
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
3
1
6
13:15
10
P
V
P
P
V
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
2
3
5
14:16
9
R
P
V
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body