Rozhodla penalta v závere. Myjavčanky prehrali semifinále 2. predkola Ligy majstrov

Momentka zo zápasu ŽNK Mura Murska Sobota - Spartak Myjava
Momentka zo zápasu ŽNK Mura Murska Sobota - Spartak Myjava (Autor: Spartak Myjava)
TASR|27. aug 2025 o 22:11
Slovenský zástupca podľahol slovinskému súperovi.

MURSKA SOBOTA. Futbalistky Spartaka Myjava prehrali v stredajšom semifinálovom zápase miniturnaja 2. predkola Ligy majstrov v Slovinsku s domácim družstvom ŽNK Mura Murska Sobota 2:3.

Domáci tím tak postúpil do finále, ktoré sa bude hrať v sobotu 30. augusta.

Nastúpi v ňom proti hráčkam Katovíc, ktoré v druhom semifinálovom dueli zdolali BIIK-Šymkent 2:0.

miniturnaj 2. predkola LM - semifinále:

ŽNK Mura Murska Sobota - Spartak Myjava 3:2 (1:1)

Góly: 19. Vindisarová, 50. Olszewská, 58. Milovičová - 13. Vredíková, 87. Nárožná (z 11 m)

WFC BIIK-Šymkent - GKS Katovice 0:2 (0:2)

Liga majstrov

    dnes 22:11
