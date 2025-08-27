Rozhodla penalta v závere. Myjavčanky prehrali semifinále 2. predkola Ligy majstrov

MURSKA SOBOTA. Futbalistky Spartaka Myjava prehrali v stredajšom semifinálovom zápase miniturnaja 2. predkola Ligy majstrov v Slovinsku s domácim družstvom ŽNK Mura Murska Sobota 2:3.
Domáci tím tak postúpil do finále, ktoré sa bude hrať v sobotu 30. augusta.
Nastúpi v ňom proti hráčkam Katovíc, ktoré v druhom semifinálovom dueli zdolali BIIK-Šymkent 2:0.
miniturnaj 2. predkola LM - semifinále:
ŽNK Mura Murska Sobota - Spartak Myjava 3:2 (1:1)
Góly: 19. Vindisarová, 50. Olszewská, 58. Milovičová - 13. Vredíková, 87. Nárožná (z 11 m)