Futbalistky Spartaka Myjava spoznali súpera v osemfinále Európskeho pohára

Futbalistky Spartaka Myjava sa v osemfinále Európskeho pohára UEFA stretnú s hráčkami švédskeho Hammarby IF.
Prvý zápas odohrajú Myjavčanky doma 28. alebo 29. októbra, odveta je na programe o dva týždne neskôr.
V prípade postupu čaká slovenské šampiónky víťaz dvojzápasu Ajax Amsterdam - Malmö FF. Rozhodol o tom piatkový žreb vyraďovacej fázy v Nyone.
Žreb vyraďovacej fázy
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt
Real Sociedad San Sebastian - Fenerbahce Istanbul
SK Brann - KKS Czarni Sosnowiec
AC Sparta Praha - SCU Torreense
Spartak Myjava - Hammarby IF
Ajax Amsterdam - Malmö FF
BK Rosenborg - Bröndby IF
VfL Wolfsburg - Feyenoord Rotterdam
Každý vyraďovací súboj, vrátane májového finále, sa hrá na dva zápasy. Hráčky Hammarby sa v minulom ročníku, ktorý bol zároveň premiérový, prebojovali až do finále.
Tam podľahli ďalšiemu švédskemu tímu BK Häcken. Holandský Ajax vypadol v uplynulej sezóne v osemfinále práve s Hammarby a švédske Malmö zažíva po reštarte z roku 2019 premiéru v európskej súťaži.
Štvrťfinálový pavúk
PSV Eindhoven/Eintracht Frankfurt - Real Sociedad San Sebastian/Fenerbahce Istanbul
SK Brann/KKS Czarni Sosnowiec - AC Sparta Praha/SCU Torreense
Spartak Myjava/Hammarby IF - Ajax Amsterdam/Malmö FF
BK Rosenborg/Bröndby IF - VfL Wolfsburg/Feyenoord Rotterdam
Myjavčanky predtým postúpili cez grécky PAOK Solún po vonkajšom triumfe 3:2 a domácej remíze 1:1.
Ďalší program
Osemfinále: prvý zápas 28./29. októbra 2026 - odveta 10./11. novembra 2026
Štvrťfinále: 3./4. februára 2027 - 10./11. februára 2027
Semifinále: 23./24. marca 2027 - 31. marca/1. apríla 2027
Finále: 1./2. mája 2027 - 8./9. mája 2027
Hlas po žrebe
Ladislav Hudec, marketingový manažér Spartaka Myjava: „Ušiel sa nám finalista z minulého ročníka, ktorý odohral zaujímavé švédske finále proti Häckenu. Čaká nás atraktívny a silný súper, ale pri tom, aké mužstvá tam boli, tak pre nás bol každý súper fantastický. Niekomu sa želania splnili, niekomu zas nie, ale buďme radi, že sme v takej spoločnosti a ja verím, že v nej budeme aj nabudúce.“