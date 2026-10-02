Futbalistky Spartaka Myjava spoznali súpera v osemfinále Európskeho pohára

Futbalistky tímu Spartak Myjava.
Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka)
TASR|2. okt 2026 o 14:08
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Každý vyraďovací súboj, vrátane májového finále, sa hrá na dva zápasy.

Futbalistky Spartaka Myjava sa v osemfinále Európskeho pohára UEFA stretnú s hráčkami švédskeho Hammarby IF.

Prvý zápas odohrajú Myjavčanky doma 28. alebo 29. októbra, odveta je na programe o dva týždne neskôr.

V prípade postupu čaká slovenské šampiónky víťaz dvojzápasu Ajax Amsterdam - Malmö FF. Rozhodol o tom piatkový žreb vyraďovacej fázy v Nyone.

Žreb vyraďovacej fázy

PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt

Real Sociedad San Sebastian - Fenerbahce Istanbul

SK Brann - KKS Czarni Sosnowiec

AC Sparta Praha - SCU Torreense

Spartak Myjava - Hammarby IF

Ajax Amsterdam - Malmö FF

BK Rosenborg - Bröndby IF

VfL Wolfsburg - Feyenoord Rotterdam

Každý vyraďovací súboj, vrátane májového finále, sa hrá na dva zápasy. Hráčky Hammarby sa v minulom ročníku, ktorý bol zároveň premiérový, prebojovali až do finále.

Tam podľahli ďalšiemu švédskemu tímu BK Häcken. Holandský Ajax vypadol v uplynulej sezóne v osemfinále práve s Hammarby a švédske Malmö zažíva po reštarte z roku 2019 premiéru v európskej súťaži.

Štvrťfinálový pavúk

PSV Eindhoven/Eintracht Frankfurt - Real Sociedad San Sebastian/Fenerbahce Istanbul

SK Brann/KKS Czarni Sosnowiec - AC Sparta Praha/SCU Torreense

Spartak Myjava/Hammarby IF - Ajax Amsterdam/Malmö FF

BK Rosenborg/Bröndby IF - VfL Wolfsburg/Feyenoord Rotterdam

Myjavčanky predtým postúpili cez grécky PAOK Solún po vonkajšom triumfe 3:2 a domácej remíze 1:1.

Ďalší program

Osemfinále: prvý zápas 28./29. októbra 2026 - odveta 10./11. novembra 2026

Štvrťfinále: 3./4. februára 2027 - 10./11. februára 2027

Semifinále: 23./24. marca 2027 - 31. marca/1. apríla 2027

Finále: 1./2. mája 2027 - 8./9. mája 2027

Hlas po žrebe

Ladislav Hudec, marketingový manažér Spartaka Myjava: „Ušiel sa nám finalista z minulého ročníka, ktorý odohral zaujímavé švédske finále proti Häckenu. Čaká nás atraktívny a silný súper, ale pri tom, aké mužstvá tam boli, tak pre nás bol každý súper fantastický. Niekomu sa želania splnili, niekomu zas nie, ale buďme radi, že sme v takej spoločnosti a ja verím, že v nej budeme aj nabudúce.“

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    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky Spartaka Myjava spoznali súpera v osemfinále Európskeho pohára
    dnes 14:08
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