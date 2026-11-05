Slovenkám do 17 rokov nevychádza kvalifikácia ME. Body nezískali ani proti Poľkám

Prvá fáza kvalifikácie na ME hráčok do 17 rokov
A-divízia - 2. skupina:
Poľsko - Slovensko 2:0 (2:0)
Góly: 20. Nurkiewiczová, 33. Szolibová, ČK: 90.+3 Sadejová (Poľ.) po 2. ŽK
Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov prehrali aj svoj druhý zápas v prvej fáze kvalifikácie na majstrovstvá Európy.
Vo štvrtkovom stretnutí v chorvátskom meste Križevci podľahli rovesníčkam z Poľska 0:2.
Účinkovanie v skupine uzavrú v nedeľu rozhodujúcim duelom proti Bulharsku, ktoré prehralo s domácimi hráčkami 2:3.
Do A-divízie druhej fázy postúpia najlepšie tri tímy, štvrté družstvo si druhú fázu zahrá v B-divízii.
Zverenkyne trénerky Dóry Horváthovej figurujú na treťom mieste o skóre pred Bulharkami, Poľky a Chorvátky majú po dvoch víťazstvách postup istý.