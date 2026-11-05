Slovenkám do 17 rokov nevychádza kvalifikácia ME. Body nezískali ani proti Poľkám

Slovenské futbalistky do 17 rokov
Slovenské futbalistky do 17 rokov (Autor: Facebook/Slovenský futbalový zväz﻿)
TASR|5. nov 2026 o 16:41
ShareTweet0

Slovenky inkasovali dva góly v úvodnom polčase.

Prvá fáza kvalifikácie na ME hráčok do 17 rokov

A-divízia - 2. skupina:

Poľsko - Slovensko 2:0 (2:0)

Góly: 20. Nurkiewiczová, 33. Szolibová, ČK: 90.+3 Sadejová (Poľ.) po 2. ŽK

Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov prehrali aj svoj druhý zápas v prvej fáze kvalifikácie na majstrovstvá Európy.

Vo štvrtkovom stretnutí v chorvátskom meste Križevci podľahli rovesníčkam z Poľska 0:2.

Účinkovanie v skupine uzavrú v nedeľu rozhodujúcim duelom proti Bulharsku, ktoré prehralo s domácimi hráčkami 2:3.

Do A-divízie druhej fázy postúpia najlepšie tri tímy, štvrté družstvo si druhú fázu zahrá v B-divízii.

Zverenkyne trénerky Dóry Horváthovej figurujú na treťom mieste o skóre pred Bulharkami, Poľky a Chorvátky majú po dvoch víťazstvách postup istý.

Reprezentácie

Slovenské futbalistky do 17 rokov
Slovenské futbalistky do 17 rokov
Slovenkám do 17 rokov nevychádza kvalifikácia ME. Body nezískali ani proti Poľkám
dnes 16:41
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slovenkám do 17 rokov nevychádza kvalifikácia ME. Body nezískali ani proti Poľkám