Mladé Slovenky neuspeli ani v druhom zápase kvalifikácie na ME. Rozhodol prvý polčas

Kvalifikácia ME hráčok do 19 rokov - druhá fáza
Nemecko - Slovensko 4:2 (3:1)
Góly: 1. Portellová, 27. Schicková, 45.+3 Eggertová, 85. Rückertová - 14. Rumančíková, 59. Havalecová
Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase v 6. skupine A-ligy druhej fázy kvalifikácie ME.
V pondelok vo Velberte podľahli domácemu Nemecku 2:4.
Slovenky v piatok prehrali s Francúzskom 1:2 a v priebežnej tabuľke skupiny im patrí posledná štvrtá priečka. Vo štvrtok sa stretnú s rovesníčkami z Írska, ktoré sú s jedným bodom tretie.
Nemky majú po dvoch dueloch šesť bodov a okupujú prvú, postupovú pozíciu.