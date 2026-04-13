Mladé Slovenky neuspeli ani v druhom zápase kvalifikácie na ME. Rozhodol prvý polčas

Slovenské futbalistky do 19 rokov.
Slovenské futbalistky do 19 rokov. (Autor: Slovenský futbalový zväz)
TASR|13. apr 2026 o 19:28
Vo štvrtok sa stretnú s rovesníčkami z Írska.

Kvalifikácia ME hráčok do 19 rokov - druhá fáza

Nemecko - Slovensko 4:2 (3:1)

Góly: 1. Portellová, 27. Schicková, 45.+3 Eggertová, 85. Rückertová - 14. Rumančíková, 59. Havalecová

Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase v 6. skupine A-ligy druhej fázy kvalifikácie ME.

V pondelok vo Velberte podľahli domácemu Nemecku 2:4.

Slovenky v piatok prehrali s Francúzskom 1:2 a v priebežnej tabuľke skupiny im patrí posledná štvrtá priečka. Vo štvrtok sa stretnú s rovesníčkami z Írska, ktoré sú s jedným bodom tretie.

Nemky majú po dvoch dueloch šesť bodov a okupujú prvú, postupovú pozíciu.

Giovanni Malago.
Giovanni Malago.
Kto bude novým šéfom Talianskej futbalovej federácie? Kluby Serie A majú o tom jasno
