Slovenky chcú v Rige bodovať. Nesmieme poľaviť, zdôrazňuje tréner Kopúň

Slovenské futbalové reprezentantky čaká v utorok v Rige jeden z najdôležitejších zápasov tohto roka.
Zverenky trénera Petra Kopúňa zakončia svoje účinkovanie v 3. skupine B-divízie kvalifikácie MS 2027 súbojom s Lotyšskom, v ktorom chcú bodovať, aby si zaistili miestenku do jesenného play-off.
Slovenky majú na konte tri body práve za víťazstvo nad Lotyškami, ktoré zdolali v marci v Poprade 3:2. Lotyšsko je v tabuľke bez bodu posledné, a tak pôjde v utorok o 19.00 h o priamy súboj o tretiu priečku.
Reprezentácia sa v nedeľu večer presunula do hlavného mesta Lotyšska, hrať bude na štadióne BTA Daugava.
„Potrebovali sme znova dobiť sily. Mali sme možnosť zostať doma jedným tréningom a až potom odletieť. Samozrejme, cesta je vždy vyčerpávajúca, keďže sme prišli neskoro večer, ale verím, že sa doladíme, aby sme v utorok boli pripravení. Nesmieme poľaviť do konca zápasu, lebo lotyšské útočníčky sú dobré a nepredvídateľné, vedia byť nepríjemné. Aj keď sa zápas nevyvíja v ich prospech, tak stále vedia streliť gól. V akomkoľvek zápase s nimi sme ukázali, že naša kvalita musí byť vyššia a dominantná.
Samozrejme, uvedomujeme si hrozbu ich rýchlych kontier, ale pokiaľ toto dobre pokryjeme a nebudeme robiť chyby v tomto smere, tak chcem, aby sme zápas mali my pod kontrolou,“ povedal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) hlavný tréner slovenského družstva Peter Kopúň.
Slovenky majú za sebou piatkovú prehru 0:4 s Fínskom v Nitre, na ktorú chceli čím skôr zabudnúť. V prvom vzájomnom meraní síl v tomto kvalifikačnom cykle skórovala pri víťazstve nad Lotyšskom aj Kristína Košíková.
Obrankyňa Slavie Praha upozornila na defenzívne úlohy: „Určite sa budeme chcieť oprieť o dobrý tímový výkon aj o dobré výkony jednotlivkýň. Musíme pozorne brániť, sústrediť sa na to, čo máme a verím, že výkon bude lepší. Vieme, že súper má veľmi dobré individuality, takže si musíme dať na ne pozor, včas ich dostupovať a zabrániť rozvíjajúcim sa útokom.“
Brankárka Mária Korenčiová verí, že vyššia kvalita je na slovenskej strane, len ju treba predviesť na ihrisku: „Musíme podať výkon, ktorý sme predviedli napríklad proti Portugalsku doma (1:2). Naše výkony sú v uplynulom období striedavé, raz hore, raz dole. Je to náš posledný zápas a aj najdôležitejší, aby sme v októbri mohli pokračovať v play off, musíme teda podať náš najlepší výkon.
Musíme hrať kombinačne, ubehať ich, fyzicky ich trošku zničiť, hýbať sa. Musí nám to proste chutiť, musíme chcieť hrať a zobrať to do našich rúk.“