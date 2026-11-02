Mladé Slovenky začali kvalifikáciu ME prehrou, nestačili na Chorvátsko

Slovenské futbalistky do 17 rokov
Slovenské futbalistky do 17 rokov (Autor: Facebook/Slovenský futbalový zväz﻿)
TASR|2. nov 2026 o 14:29
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Jediný gól inkasovali v závere prvého polčasu.

Prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

Slovensko - Chorvátsko 0:1 (0:1)

Gól: 42. Delišimunovičová

Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie na majstrovstvá Európy.

Zverenky trénerky Dóry Horváthovej podľahli v Karlovaci domácim Chorvátkam 0:1 po góle Stely Delišimunovičovej.

Slovenky sa najbližšie predstavia vo štvrtok v Záhrebe proti Poľkám a účinkovanie v skupine uzavrú na rovnakom mieste v nedeľu zápasom s Bulharskom.

Do A-divízie druhej fázy postúpia najlepšie tri tímy, štvrté družstvo si druhú fázu zahrá v B-divízii.

Reprezentácie

Slovenské futbalistky do 17 rokov
Slovenské futbalistky do 17 rokov
Mladé Slovenky začali kvalifikáciu ME prehrou, nestačili na Chorvátsko
dnes 14:29
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