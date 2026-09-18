Slovenka smeruje z Trnavy do talianskeho klubu: Môj vysnený prestup sa stal realitou

Slovenská futbalistka Simona Amrichová prestúpila zo Spartaka Trnava do popredného talianskeho klubu US Sassuolo Calcio.
Svoj debut v novom drese môže absolvovať už 20. septembra v 1. kole na pôde Parmy.
Mládežnícka reprezentantka Slovenska bola v hľadáčiku talianskeho klubu približne dva roky, keďže v októbri 2024 absolvovala s Primaverou krátky tréningový pobyt.
Sassuolo prejavilo záujem o 17-ročnú stredopoliarku prakticky okamžite, avšak na najbližšej reprezentačnej akcii si vážne zranila koleno a musela na operáciu.
„Bolo to ťažké obdobie, ktoré už mám našťastie za sebou,“ povedala Amrichová pre web zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.
„Som veľmi šťastná, že môj vysnený prestup do Talianska sa stal realitou. Pevne verím, že do tímu rýchlo zapadnem a pomôžem mu k ďalším dobrým výsledkom.“
Ženská Primavera Sassuola patrí medzi taliansku špičku. Vlani hrala vo finále o majstra ligy v tzv. Final Four, a až na penalty vypadla s milánskym AC. Konkurenciu v tíme jej robí množstvo reprezentantiek Talianska.
„Teraz ich bolo na zraze sedem, takže konkurencia je dosť silná. Trénujeme a hráme vo vysokej intenzite, je to niečo úplne iné ako doma na Slovensku.
Verím, že ma to posunie a po športovej stránke sa dostanem na vyššiu úroveň,“ dodala reprezentantka Slovenska do 19 rokov.