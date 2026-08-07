VIDEO: Slovenský mladík hrdinom Liberca. O zisku troch bodov rozhodol gólovou hlavičkou

Gólová radosť hráčov Slovan Liberec.
Gólová radosť hráčov Slovan Liberec. (Autor: X / FC Slovan Liberec)
TASR|7. aug 2026 o 21:39
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Pre slovenského futbalistu to bol už druhý presný zásah v sezóne.

Česká liga - 3. kolo

Zbrojovka Brno – Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Gól: 61. Dulay

/A. Hrdina celý zápas, M. Rymarenko na lavičke náhradníkov - P. Dulay skóroval v 61. min a hral do 83. min, D. Kúdelčík na lavičke/

Slovenský futbalista Patrik Dulay zariadil svojím gólom víťazstvo Liberca na ihrisku Brna 1:0 v piatkovom zápase 3. kola českej ligy.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar sa postaral po hodine hry o jediný presný zásah stretnutia - po dlhom autovom vhadzovaní a následnom centri hlavičkoval Lukáš Mašek do brvna a Dulay z dorážky takisto hlavou upratal loptu do odkrytej siete.

Jeho krajan v bráne Zbrojovky Adam Hrdina už nestihol loptu vyraziť.

VIDEO: Gól Patrika Dulaya

Pre Dulaya to bol druhý gól v novej ligovej sezóne, slovenský mladík hral do 83. minúty.

Liberec vyhral aj druhý zápas vonku a pred víkendom sa so 6 bodmi dotiahol zo štvrtého miesta na vedúcu Slaviu Praha.

Nováčik z Brna prehral prvýkrát v ročníku a so 4 bodmi je v tabuľke priebežne šiesty.

Tabuľka českej Chance ligy

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