VIDEO: Slovenský mladík hrdinom Liberca. O zisku troch bodov rozhodol gólovou hlavičkou

Česká liga - 3. kolo
Zbrojovka Brno – Slovan Liberec 0:1 (0:0)
Gól: 61. Dulay
/A. Hrdina celý zápas, M. Rymarenko na lavičke náhradníkov - P. Dulay skóroval v 61. min a hral do 83. min, D. Kúdelčík na lavičke/
Slovenský futbalista Patrik Dulay zariadil svojím gólom víťazstvo Liberca na ihrisku Brna 1:0 v piatkovom zápase 3. kola českej ligy.
Dvadsaťjedenročný stredopoliar sa postaral po hodine hry o jediný presný zásah stretnutia - po dlhom autovom vhadzovaní a následnom centri hlavičkoval Lukáš Mašek do brvna a Dulay z dorážky takisto hlavou upratal loptu do odkrytej siete.
Jeho krajan v bráne Zbrojovky Adam Hrdina už nestihol loptu vyraziť.
VIDEO: Gól Patrika Dulaya
Pre Dulaya to bol druhý gól v novej ligovej sezóne, slovenský mladík hral do 83. minúty.
Liberec vyhral aj druhý zápas vonku a pred víkendom sa so 6 bodmi dotiahol zo štvrtého miesta na vedúcu Slaviu Praha.
Nováčik z Brna prehral prvýkrát v ročníku a so 4 bodmi je v tabuľke priebežne šiesty.