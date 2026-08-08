Fodrek vyzdvihol obrovskú silu kabíny: Chlapci to opäť odmakali a odbojovali ako kolektív

Futbalisti Slovana Liberec pod vedením slovenského trénera Branislava Fodreka zvládli aj druhý zápas na ihrisku súpera v novej sezóne českej ligy.
Po triumfe v úvodnom kole v Plzni uspeli v piatok aj na pôde nováčika Zbrojovky Brno 1:0, keď o ich víťazstve rozhodol slovenský stredopoliar Patrik Dulay. Fodrek po stretnutí vyzdvihol najmä kolektívny výkon svojho mužstva.
„Víťazstvo si veľmi vážime. Zbrojovka začala sezónu výborne, má výborné mužstvo aj trénera. O to je to cennejšie. Najmä v druhom polčase sme boli o ten jeden gól lepší. Vyhrali sme zaslúžene.
Prvý polčas bol možno opatrnejší. Len škoda, že sme nevyužili ďalšie šance, mohli sme zápas uzavrieť skôr. Chlapci to opäť odmakali a odbojovali ako kolektív,“ citoval Fodreka portál iSport.cz.
VIDEO: Víťazný gól Patrika Dulaya
Liberec dokázal zareagovať na domácu prehru 0:1 s Teplicami, keď dohrával v deviatich. Slovenský kouč podľa vlastných slov cítil už od prvého tréningu po tomto stretnutí od hráčov odhodlanie zaváhanie napraviť.
„Z Brna sa body nebudú voziť ľahko. Ešte sa musíme naučiť zápas o niečo lepšie manažovať.
Niekedy v budúcnosti sa nám také hazardovanie s nepremieňaním vyložených šancí môže vypomstiť. Adam Hrdina podal výborný výkon,“ uviedol Fodrek na adresu slovenského brankára Zbrojovky.
Fodrek odmietol po víťazstve vyzdvihovať jednotlivcov.
„Bolo tam veľa vydarených individuálnych výkonov. Žiadny vyslovene zlý. Budem sa však opakovať, nechcem nikoho vyzdvihovať. Víťazstvo patrí celému kolektívu a tešíme sa z neho.
S každým sa dá vyhrať aj prehrať. Prídu ťažšie chvíle, ale kabína má obrovskú silu. Našou úlohou je udržať to,“ dodal 45-ročný slovenský tréner.
Jediný gól zápasu strelil v 61. minúte Dulay. Po dlhom autovom vhadzovaní a následnom centri hlavičkoval Lukáš Mašek do brvna a 21-ročný Slovák dorazil loptu hlavou do odkrytej brány.
Pre Dulaya to bol druhý gól v sezóne. Liberec má po troch kolách šesť bodov, Brno utrpelo prvú prehru v ročníku.