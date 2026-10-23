Greif nenastúpi podľa plánu. Francúzsky šláger o prvé miesto preložili

Dominik Greif
Dominik Greif (Autor: REUTERS)
TASR|23. okt 2026 o 15:09
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Zápas bol preložený po žiadosti polície.

Futbalový šláger 8. kola francúzskej Ligue 1 Paríž St. Germain - Olympique Lyon sa z bezpečnostných dôvodov nebude hrať v nedeľu o 20.45 h.

Priamy duel o prvé miesto v tabuľke, v ktorom sa v bránke Lyonu môže predstaviť aj slovenský gólman Dominik Greif odložili pre protesty v Paríži na pondelok 20.30 h.

Stretnutie presunuli na základe rozhodnutia polície, ktorá očakáva cez víkend v hlavnom meste Francúzska opäť vlnu protestov.

„Profesionálna futbalová liga (LFP) vzala na vedomie nariadenie, ktoré zakazuje odohrať duel medzi Parížom St. Germain a Lyonom v nedeľu o 20.45 h. Preložili sme ho na pondelok,“ zverejnil v oficiálnom vyhlásení strešný orgán francúzskeho ligového futbalu podľa AFP.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

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    Dominik Greif
    Greif nenastúpi podľa plánu. Francúzsky šláger o prvé miesto preložili
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