Chaos v starostlivosti o Maradonu? Prokuratúra žiada pre lekárov až 12 rokov

V procese týkajúcom sa úmrtia futbalovej legendy Diega Maradonu požaduje obžaloba tresty odňatia slobody v rozmedzí od štyroch do dvanástich rokov pre šesticu zdravotníkov, ktorí sa podieľali na jeho starostlivosti.
Prokuratúra ich viní zo zabitia z nedbanlivosti. Prokurátor na súde v argentínskom San Isidre vyhlásil, že „chaotická organizácia“ viedla k zanedbaniu starostlivosti a Maradona bol „ponechaný svojmu osudu“.
Kapitán majstrov sveta z roku 1986 zomrel 25. novembra 2020 počas domácej liečby na zlyhanie srdca spôsobené pľúcnym edémom. Dva týždne predtým Maradona podstúpil operáciu pre krvácanie do mozgu.
Pre troch ošetrujúcich zdravotníkov požaduje prokurátor Patricio Ferrari tresty od ôsmich do dvanástich rokov za trestný čin zabitia z nedbanlivosti spáchaný s vedomím, že ich konanie mohlo spôsobiť smrť.
Pre ďalších troch navrhol miernejšiu právnu kvalifikáciu. Za usmrtenie z nedbanlivosti požaduje tresty odňatia slobody na štyri až päť rokov.
Voči siedmemu obžalovanému Ferrari trest nenavrhol. Tento externý lekár, ktorý nepatril do ošetrujúceho tímu, podľa vyšetrovania navštívil Maradonu počas rekonvalescencie po operácii iba raz.
Najprísnejší trest, dvanásť rokov väzenia a desaťročný zákaz výkonu lekárskej praxe, obžaloba požaduje pre neurochirurga Leopolda Luqueho, ktorý bol Maradonovým osobným lekárom a zohrával kľúčovú úlohu pri rozhodovaní v rámci zdravotníckeho tímu.
Desaťročný trest väzenia hrozí koordinátorke zdravotnej starostlivosti Nancy Forliniovej a osemročný trest psychiatričke Agustine Cosachovej.
Súdny proces sa pôvodne začal už vlani v marci, no po dvoch mesiacoch sa musel vrátiť na začiatok.
Stalo sa tak po tom, čo jedna z troch sudkýň, Julieta Makintachová, odstúpila, keď vyšlo najavo, že sa podieľala na nakrúcaní dokumentu o tomto prípade.
Nový proces by mal teraz pokračovať približne dva týždne. Rozsudok bude vynesený neskôr.