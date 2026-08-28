Zranený Yildiz sa nevyhne operácii. Juventusu bude chýbať dlhé mesiace

Kenan Yildiz
Kenan Yildiz (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. aug 2026 o 15:53
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Zranil sa už v prvom kole novej sezóny.

Futbalisti Juventusu sa budú musieť niekoľko mesiacov zaobísť bez tureckého reprezentanta Kenana Yildiza.

Dvadsaťjedenročný ofenzívny hráč sa zranil minulý týždeň v úvodnom kole talianskej ligy a zástupcovia turínskeho klubu dnes pri žrebe Európskej ligy oznámili, že sa v najbližšom čase podrobia operácii ľavej nohy.

Podľa talianskych médií má Yildiz zlomenú kostičku v ľavom nárte, klub zatiaľ jeho problémy nespresnil. Zákrok by mal podstúpiť začiatkom budúceho týždňa, rekonvalescencia si vyžiada dva alebo tri mesiace.

Yildiz, ktorý v uplynulej sezóne nastrieľal v drese Juventusu desať gólov, sa zranil v úvodnom stretnutí ligovej sezóny proti Frosinone. V 69. min musel vystriedať.

Serie A

    Kenan Yildiz
    Kenan Yildiz
    Zranený Yildiz sa nevyhne operácii. Juventusu bude chýbať dlhé mesiace
    dnes 15:53
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