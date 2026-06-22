Kmotrík zaskočil novú hviezdu: Ivan je veľký chlap. Takého šéfa nestretnete každý deň

Predtým, než absolvoval prvý tréning na Tehelnom poli, už mal o svojich nových zverencoch vytvorený obraz. Sledoval ich videá, analyzoval ich silné stránky a premýšľal nad tým, ako bude vyzerať nový Slovan.
Yaya Touré nepôsobil ako bývalá svetová hviezda, ktorá si prišla užívať záver kariéry. V podcaste Na Tehelnom poli hovoril s vášňou, pokojom a prekvapivou otvorenosťou.
O futbale, ktorý chce hrať. O práci, ktorá mu nedovolí spať viac ako šesť hodín denne. O hráčoch, ktorých považuje za skutočné hviezdy tímu. A bez vyzvania sa pristavil aj pri ľuďoch, ktorí ho do Slovana priviedli.
„Som vďačný, šťastný a na čo by som sa sťažoval?“ opisoval Yaya Touré svoje prvé dojmy z nového prostredia.
Jasná identita: 4-3-3 a futbal pre fanúšikov
Nový tréner belasých chce, aby jeho mužstvo malo rozpoznateľnú tvár.
„Moja identita je jednoduchá: chcem tímu vtlačiť jednu jasnú tvár. Budeme vychádzať z princípu 4-3-3. Ak si tento základ osvojíme, hráči sa potom sami budú vedieť rozhodnúť, či sa prispôsobiť alebo zmeniť štýl počas hry.“
Futbal podľa Tourého nemá byť pre hráčov zbytočne komplikovaný.
„Nechcem im dávať príliš veľa informácií, stačia dve-tri inštrukcie, pretože oni sú protagonisti a hviezdy, oni robia rozhodnutia na ihrisku.“
Rovnako jasnú predstavu má aj o hernom prejave.
„Nechcem, aby sme sa bránili hlboko. Chcem tím, ktorý hrá ofenzívne, kontroluje hru, je agresívny a poskytuje fanúšikom to, čo chcú vidieť. Moja vízia je byť čo najjednoduchší, inak je to pre hráčov príliš komplikované.“
Workoholik, ktorý spí päť hodín
Touré otvorene priznáva, že oddych nepatrí medzi jeho silné stránky.
„Som workoholik. Pracujem nonstop. Nespím veľa, možno päť až šesť hodín, čo mi stačí. Na tréningy prichádzam o 7.30 a zostávam tam celý deň.“
Jeho rutina sa nekončí po skončení tréningu.
„Pripravujeme tréningy, čítame analýzy a sledujeme videá hráčov, aby sme ich spoznali čoraz viac. Sledujem ich už týždne, viem o nich veci, ktoré ani netušia. Som veľmi organizovaný a rád som neustále zaneprázdnený.“
Moderný futbal si podľa neho bez technológií nemožno predstaviť.
„V dnešnom futbale je technológia kľúčová. Všetky kluby majú analytikov a špecializovaných trénerov. Aj ja chcem využívať všetky tieto prostriedky, aby som sa rozvíjal a zlepšoval tím.“
Chce rodinu, nie iba realizačný tím
Svojich najbližších spolupracovníkov si vybral zámerne.
„Svojich asistentov, Darrena a Sergea, som si vybral preto, lebo sú ako ja – nespia. Chcem ľudí, ktorí pracujú a budú ma neustále konfrontovať a posúvať.“
Zároveň nechcel robiť radikálny rez.
„Ponechal som si viacerých členov realizačného tímu, pretože je dôležité, aby prechod pre hráčov nebol drastický, ale plynulý. Chcem, aby sme v štábe boli ako rodina.“
Zaujímavé bolo, že o Ivanovi Kmotríkovi ml. začal hovoriť bez toho, aby sa ho moderátor na túto tému vôbec spýtal.
„Majiteľ Ivan je brilantný človek, pretože sa samozrejme nestáva každý deň, aby ste stretli takého generálneho riaditeľa. Nehovorím, že v Európe sú títo funkcionári arogantní... ale Ivan je jednoduchý, milý človek a celkom priateľský.“
Velebí šéfov
Kmotrík junior má povesť kontroverzného muža, ktorého sprevádzali aj škandály. Tourého zatiaľ nadchol.
„Vždy otvára náruč. Neustále podáva ruku. Nevidím často, aby si hlavný tréner podával ruku so svojím šéfom takto, viete, ako rodinní priatelia.“
Rovnaké slová uznania adresoval aj športovému riaditeľovi Robertovi Vittekovi.
„Sú takí milí, že vo mne vyvolávajú túžbu tvrdo pre nich pracovať. Myslím si, že dôveru, ktorú do mňa vložili, im musím vrátiť.“
Tourého zaujala aj generačná blízkosť vedenia klubu. „Sú mladí, pozitívni... Ivan je veľký, dobre vyzerajúci, veľmi milý chlap, vôbec nie je arogantný, je pokorný. Mohol by si žiť svoj život, ako chce, ale on rešpektuje ľudí a to je veľmi dobré.“
A dodal vetu, ktorá možno najlepšie vysvetľuje, prečo sa rozhodol práve pre Slovan:
„Hneď sme si sadli, pretože Ivanov charakter je fantastický.“
Víťazná mentalita podľa neho spája obe strany.
„Naša vízia víťaziť sa zhoduje, pretože ja som bol víťazom ako hráč a chcem ním byť aj ako tréner.“
Každý začína od nuly
Hoci prichádza s veľkým menom, tvrdí, že si nikto nemôže byť istý svojou pozíciou.
„Pre mňa každý začína od nuly. Musím dať šancu každému, aj tým, ktorí boli minulý rok na hosťovaní.“
Hráčov chce posunúť bližšie k európskemu štandardu.
„Chcem zvýšiť intenzitu tréningov, aby hráči pochopili európsky štandard a dokázali konkurovať top tímom.“
Dôležitá bude aj ich univerzálnosť.
„Mojím cieľom je mať aj multitask hráčov, ktorí sú schopní hrať na dvoch či troch rôznych pozíciách. Tým budeme pre súperov nepredvídateľní.“
Najväčší úspech? Afrika
Napriek triumfu v Lige majstrov či titulom v Premier League za svoj najväčší úspech nepovažuje klubové trofeje.
„Mojím najväčším úspechom bolo víťazstvo pre moju krajinu na Africkom pohári národov.“
Aj dnes sa považuje za človeka, ktorý sa musí neustále zlepšovať.
„Som pokorný človek a vždy sa chcem učiť. Ak sa v tomto priemysle nechcete zlepšovať, radšej choďte do dôchodku.“
Keď hovoril o detských vzoroch, mnohých prekvapil.
„Keď som bol mladý, mojím idolom bol Brazílčan Sócrates, pretože bol vysoký a chudý ako ja. Neskôr to bol Patrick Vieira, ktorého som obdivoval a snažil sa ho napodobňovať.“
Spomienka na Weissa
V rozhovore sa vrátil aj k obdobiu v Manchesteri City, kde sa stretol s Vladimírom Weissom ml.
„Mám naňho samozrejme spomienky, pretože to bol veľmi milý a pozitívny chalan.“
Pripomenul, že vtedajší Manchester City prechádzal turbulentným obdobím.
„V tom období bol Manchester City trochu náročný, pretože veľa hráčov prichádzalo a odchádzalo. Ale ten čas, ktorý som s ním strávil, bol milý.“
Na bývalého kapitána Slovana si spomína ako na tichého a pokorného človeka.
„On je vždy taký rezervovaný, pokorný, tichý, trochu plachý, ale všetko bolo dobré. Bolo to naozaj dobré.“