Prestupová sága by mala byť na konci. Real zaplatí Lipsku približne 135 miliónov eur

Španielsky futbalový klub Real Madrid sa v stredu údajne dohodol s nemeckým RB Lipsko na prestupovej čiastke za krídelníka Yana Diomandeho.
Po niekoľkých týždňoch rokovaní zaplatí Real za služby 19-ročného reprezentanta Pobrežia Slonoviny približne 135 miliónov eur. Informoval o tom portál The Athletic.
O Diomandeho sa po individuálne vydarenej sezóne v Bundeslige zaujímalo viacero európskych veľkoklubov vrátane Liverpoolu či PSG. Anglický klub nebol ochotný zaplatiť tak vysokú prestupovú čiastku.
Sám hráč podľa medializovaných informácií preferoval prestup do PSG, no európsky majster sa neskôr tiež stiahol z rokovaní. Diomande odohral v minulej sezóne 36 zápasov, do štatistík si zapísal 13 gólov a 10 asistencií.
Momentálne sa stále pripravuje v predsezónnom tréningovom kempe so súčasným zamestnávateľom v Rakúsku.
V prípade, že sa potvrdí prestupová suma, Diomande sa stane najdrahším africkým hráčom v histórii.
Prestup by prekonal čiastku približne 80 miliónov eur, ktorú londýnsky Arsenal v roku 2019 zaplatil za ďalšieho hráča Pobrežia Slonoviny Nicolasa Pepeho.
Diomandeho predošlý klub španielsky CD Leganes, kde odohral za prvý tím len 10 súťažných zápasov, má nárok na 5-percentnú províziu z každého ďalšieho predaja. Do Lipska prestúpil v júli minulého roka za 20 miliónov eur.
Na tohtoročných majstrovstvách sveta nastúpil v základnej zostave vo všetkých štyroch dueloch africkej krajiny, ktorá napokon vypadla v šestnásťfinále s Nórskom.