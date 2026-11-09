Španieli budú proti Čechom výrazne oslabení. Chýbať budú Yamal aj ďalší útočník

Raphinha a Lamine Yamal.
Raphinha a Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
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TASR|9. nov 2026 o 13:06
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Yamal hlásil bolesti v pravom kolene po nedeľňajšom ligovom víťazstve Barcelony nad Atleticom Madrid.

Futbaloví krídelníci Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal nenastúpia na duel Španielska s Českom v Lige národov. V pondelok o tom informovala tamojšia federácia (RFEF).

Yamal hlásil bolesti v pravom kolene po nedeľňajšom ligovom víťazstve Barcelony nad Atleticom Madrid 2:1.

Útočník Realu Sociedad Oyarzabal je v poslednej fáze chrípky, uviedla federácia. „Obaja hráči sa v najbližších dňoch pripoja k tréningovému kempu, aby mohli byť k dispozícii na zápas s Anglickom na štadióne Metropolitano,“ dodala RFEF.

Majstri sveta, ktorí sa už kvalifikovali do štvrťfinále Ligy národov, navštívia vo štvrtok Česko a v nedeľu v Madride privítajú Anglicko. Informovala agentúra AFP.

Tabuľka skupiny A3

Liga národov

    Raphinha a Lamine Yamal.
    Raphinha a Lamine Yamal.
    Španieli budú proti Čechom výrazne oslabení. Chýbať budú Yamal aj ďalší útočník
    dnes 13:06
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