VIDEO: Jeden príspevok a v Barcelone nastal rozruch. Yamal prekvapil fanúšikov a rozdal darčeky

Na snímke hráč Barcelony Lamine Yamal.
Na snímke hráč Barcelony Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
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TASR|11. nov 2026 o 16:31
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Krídelník katalánskeho klubu zdokumentoval cestu po meste a zverejnil video na svojom kanáli.

Futbalista Lamine Yamal pred tohtoročnými MS sľúbil, že ak so Španielskom získa titul, rozdá fanúšikom 100 bezdrôtových slúchadiel.

Svoj sľub dodržal a potešil tak ľudí v uliciach Barcelony. Krídelník katalánskeho klubu zdokumentoval cestu po meste a zverejnil video na svojom kanáli na platforme YouTube, kde má viac ako štyri milióny odoberateľov.

V sprievode svojho bratranca a kamaráta najprv Yamal zverejnil na svojom Instagrame fotografiu so záberom na slúchadlá.

V pozadí bol štadión Camp Nou a obsahovala aj text: „Kto chce slúchadlá Beats, nech príde sem.“ Na miesto prišli desiatky ľudí. Futbalista postupne vybral škatule z kufra auta a rozdal darčeky.

VIDEO: Yamal rozdal slúchadlá

Počas presunu na ďalšie miesto Yamal zastavil dvojicu chlapcov a opýtal sa ich na tip na dobrú reštauráciu.

Po odpovedi tiež dostali slúchadlá a 19-ročný hráč ukončil video darovaním štyroch vstupeniek na zápas Ligy majstrov.

Majster sveta sa najprv so štvoricou fanúšikov odfotil a potom ho zaujímal model kopačiek, ktoré nosí.

Mladík odpovedal na otázku správne a po odpovedi „Adidas F50“ si partia mohla užiť nečakaný darček. Okrem lístkov pridal Yamal aj podpísaný pár kopačiek.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Na snímke hráč Barcelony Lamine Yamal.
    Na snímke hráč Barcelony Lamine Yamal.
    VIDEO: Jeden príspevok a v Barcelone nastal rozruch. Yamal prekvapil fanúšikov a rozdal darčeky
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