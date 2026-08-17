Obert so spoluhráčmi zažívajú ťažké chvíle. Člen tímu sa takmer utopil v bazéne a je v kóme

Taliansky futbalový klub Cagliari Calcio oznámil nepríjemnú správu o zdravotnom stave mladého útočníka Yaela Trepyho.
Dvadsaťročný Francúz je totiž hospitalizovaný vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti, pretože sa takmer sa utopil v bazéne vo vile.
Vyšetrenie jeho hrudníka počítačovou tomografiou odhalilo veľké množstvo tekutiny v jeho pľúcach, čo sťažuje výmenu kyslíka.
Trepy je udržiavaný v medicínsky indukovanej kóme pod neustálym monitorovaním. Informoval o tom web repubblica.it.
K nehode došlo v nedeľu 16. augusta. Podľa prvých správ futbalista, ktorý nevie plávať, skončil v hlbšej časti bazéna. Hoci ho vytiahli, potreboval okamžitú lekársku pomoc a letecky ho transportovali do mesta Sassari.
"Cagliari Calcio oznamuje, že hráč Yael Trepy je momentálne hospitalizovaný v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Klub je v neustálom kontakte so zdravotníckym zariadením a rodinou hráča a pozorne sleduje vývoj jeho stavu.
V tejto chvíli sú myšlienky Cagliari Calcio s Yaelom a jeho rodinou. Klub tiež žiada o rešpektovanie ich súkromia a poskytne akékoľvek aktualizácie, hneď ako budú k dispozícii," uviedol klub.
Dvadsaťročný Trepy hral za mládežnícke tímy Cagliari predtým, ako debutoval v Serie A v januári 2025, keď strelil vyrovnávajúci gól (2:2) proti Cremonese.
Minulý týždeň nastúpil v základnej zostave pri tesnom víťazstve svojho tímu v 1. kole Talianskeho pohára nad Arezzom.
V klube pôsobí aj slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý odohral celé spomenuté stretnutie. Po ňom dostali hráči dvojdňové voľno.