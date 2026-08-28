Takmer sa utopil, no prišla dobrá správa. Spoluhráča Oberta z Cagliari prepustili z nemocnice

Francúzskeho futbalistu Yaela Trepyho z Cagliari prepustili z nemocnice po tom, čo sa začiatkom tohto mesiaca takmer utopil.
Oznámil to jeho klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Adam Obert. Dvadsaťročný útočník sa 16. augusta takmer utopil v bazéne v Porto Cervo na severe Sardínie.
O dva dni neskôr Cagliari oznámilo, že sa prebral z lekársky indukovanej kómy bez zjavných neurologických deficitov.
„Trepy bol dnes prepustený v celkovo dobrom klinickom stave po vyšetrení, ktoré poukázalo na progresívne a významné zotavenie,“ uviedol profesor Pietro Pirina, riaditeľ klinickej a intervenčnej pneumológie v nemocnici v Sassari vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke klubu.
Pirina dodal, že „testy vykonané počas hospitalizácie ukázali zlepšujúci sa obraz.“ Cagliari však nešpecifikovalo, kedy a či vôbec by Trepy mohol pokračovať v tréningu.