Takmer sa utopil, no prišla dobrá správa. Spoluhráča Oberta z Cagliari prepustili z nemocnice

Na archívnej snímke z 26. augusta 2025 hráč Cagliari Yael Trepy.
Na archívnej snímke z 26. augusta 2025 hráč Cagliari Yael Trepy. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|28. aug 2026 o 15:18
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Testy vykonané počas hospitalizácie ukázali zlepšujúci sa obraz.

Francúzskeho futbalistu Yaela Trepyho z Cagliari prepustili z nemocnice po tom, čo sa začiatkom tohto mesiaca takmer utopil.

Oznámil to jeho klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Adam Obert. Dvadsaťročný útočník sa 16. augusta takmer utopil v bazéne v Porto Cervo na severe Sardínie.

O dva dni neskôr Cagliari oznámilo, že sa prebral z lekársky indukovanej kómy bez zjavných neurologických deficitov.

„Trepy bol dnes prepustený v celkovo dobrom klinickom stave po vyšetrení, ktoré poukázalo na progresívne a významné zotavenie,“ uviedol profesor Pietro Pirina, riaditeľ klinickej a intervenčnej pneumológie v nemocnici v Sassari vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke klubu.

Pirina dodal, že „testy vykonané počas hospitalizácie ukázali zlepšujúci sa obraz.“ Cagliari však nešpecifikovalo, kedy a či vôbec by Trepy mohol pokračovať v tréningu.

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