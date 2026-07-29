Hetrik po príchode z lavičky. Xabi Alonso žasne nad brazílskym útočníkom: Je hladný po góloch

Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso je po príchode na lavičku Chelsea nadšený z Joaa Pedra.
Brazílsky útočník hetrikom rozhodol o víťazstve 6:4 v úvodnom prípravnom zápase Londýnčanov pred novou sezónou proti austrálskemu Western Sydney Wanderers.
Pedro vsietil v uplynulom ročníku v drese Chelsea 20 gólov vo všetkých súťažiach, napriek tomu sa mu však nepodarilo vybojovať si miesto v brazílskej nominácii na MS v USA, Mexiku a Kanade.
„Joao je veľmi hladný po góloch a odhodlaný ešte vylepšiť svoju bilanciu z minulej sezóny. Proti Sydney nastúpil ako striedajúci hráč a zaskvel sa rýchlym hetrikom.
Verím, že sa k nemu postupne pridajú aj ďalší naši útočníci," citovala slová Xabiho Alonsa agentúra AFP.