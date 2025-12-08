Manchester United ďalšie zaváhanie nedopustil. Nad posledným tímom zvíťazil rozdielom triedy

Premier League - 15. kolo
Wolverhampton Wanderers - Manchester United 1:4 (1:1)
Góly: 45+2. Bellegarde - 25. a 82. Fernandes (druhý z 11 m), 51. Mbeumo, 62. Mount
Futbalisti Wolverhamptonu prehrali v 15. kole anglickej ligy s Manchestrom United 1:4 a v prebiehajúcej sezóne Premier League stále čakajú na víťazstvo.
Wolverhampton v prvom polčase ešte dokázal na úvodný gól Fernandesa odpovedať gólom Bellegardeho, ale potom zápas ovládli hostia. Po prestávke sa presadili Mbeumo, Mount a osem minút pred koncom sa z penalty druhýkrát trafil Fernandes.
VIDEO: Gól Bruna Fernandesa na 1:0 pre United
United natiahli sériu neporaziteľnosti vonku na päť zápasov a v tabuľke sú šiesti, keď majú rovnako 25 bodov ako piata Chelsea. Wolverhampton je s dvoma bodmi posledný a od priečok zabezpečujúcich záchranu ho delí 13 bodov.
VIDEO: Gól Masona Mounta na 3:1 pre United