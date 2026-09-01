Woltemade zatiaľ nenapĺňa potenciál. Newcastle ho posiela na hosťovanie

Nemecký futbalový reprezentant Nick Woltemade by sa mal už po roku sťahovať z Newcastlu United. Podľa talianskych médií by mal ísť na hosťovanie do konca sezóny do Juventusu Turín.
Tuttosport informoval, že taliansky tím by mal za hosťovanie zaplatiť päť miliónov eur bez opcie na trvalý prestup.
Dvadsaťštyriročný útočník by mal v utorok zamieriť do Turína na lekársku prehliadku a následne podpísať zmluvu.
Woltemade prišiel do Newcastlu len vlani v lete, pričom „straky“ zaplatili za jeho služby Stuttgartu až 75 miliónov eur a podpísali s ním kontrakt do júna 2031. Za anglický klub odohral 53 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil jedenásť gólov a na ďalších šesť prihral.
Woltemade zažiaril na vlaňajších ME do 21 rokov na Slovensku, keď sa s Nemeckom prebojoval až do finále a so šiestimi gólmi bol najlepší strelec turnaja.