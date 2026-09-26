V Gruzínsku nahradil na lavičke Weissa. Francúza po úvodnej prehre odvolali

Francúzsky futbalový tréner Willy Sagnol skončil na lavičke reprezentácie Gruzínska. Štyridsaťdeväťročného kormidelníka v sobotu odvolala z funkcie tamojšia federácia (GFF), ktorá zároveň vymenovala za jeho nástupcu Ramaza Svanadzeho.
Sagnol viedol Gruzínsko od februára 2021, keď nahradil slovenského kouča Vladimíra Weissa st.
Sagnol neustál svoju pozíciu po piatkovej domácej prehre 0:1 so Severným Írskom na úvode nového ročníka B-divízie Ligy národov.
„Ďakujeme, Willy Sagnol, za každú minútu strávenú s gruzínskou reprezentáciou a za emócie, ktoré sme spolu prežili na tejto historickej ceste. Národný tím bude do konca roka 2028 trénovať gruzínsky odborník Ramaz Svanadze,“ uviedla GFF.
Sagnolov nástupca viedol gruzínsku reprezentáciu do 21 rokov, s ktorou sa dvakrát prebojoval na záverečný turnaj majstrovstiev Európy.