West Ham sa rozhodol prepustiť trénera. Nahradiť by ho mal bývalý kouč Dúbravku

Anglický futbalový klub West Ham United v utorok prepustil zo svojich služieb hlavného trénera Nuna Esprita Santa.
Podľa portálu The Athletic by ho mal vo funkcii nahradiť Scott Parker, bývalý hráč West Hamu.
Päťdesiatdvaročný Portugalčan prišiel do tímu vlani koncom septembra s cieľom udržať ho v najvyššej súťaži.
To sa mu nepodarilo, no vedenie ho podržalo a dostal dôveru aj v Championship s cieľom dostať klub späť medzi elitu.
„Kladivárom“, ktorých mnohí odborníci označili za najväčších favoritov na návrat do Premier League, však úvod sezóny nevyšiel podľa predstáv a po trinástich dueloch figurujú až na 8. priečke tabuľky. Na vedúce Middlesbrough strácajú šesť bodov.
„West Ham United môže potvrdiť, že hlavný tréner prvého mužstva Nuno Espirito Santo s okamžitou platnosťou opúšťa svoju pozíciu.
Po dôkladnom vyhodnotení úvodu sezóny v Championship dospelo predstavenstvo k záveru, že v súčasnosti je potrebná zmena, aby sa zabezpečilo, že klub zostane na správnej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov a očakávaní,“ píše sa v stanovisku na oficiálnej stránke.
Klub opustili aj asistent trénera Rui Pedro Silva a tréner brankárov Rui Barbosa. Prvý tím dočasne povedú Mark Noble, Steve Potts a Gerard Prenderville.
Dohoda o príchode Parkera je už údajne uzavretá a očakáva sa, že na lavičke by mohol byť už v stredu večer na ihrisku Cardiffu. Súčasťou jeho realizačného tímu by sa mohol stať aj jeho bývalý spoluhráč Noble.
Parker je bez angažmánu od minulej sezóny, keď odišiel z Burnley po vzájomnej dohode. Štyridsaťšesťročný kouč v minulosti trénoval Fulham, Bournemouth a Club Bruggy. Trikrát sa mu podarilo postúpiť z druhej najvyššej súťaže do PL.
Parker vyhral počas svojho štvorročného pôsobenia vo West Hame trikrát za sebou ocenenie hráča roka (2009 až 2011). Následne však v lete prestúpil k jednému z najväčších rivalov, keď sa stal hráčom Tottenhamu.