Bundesliga - 11. kolo
Werder Brémy - Borussia Mönchengladbach 3:3 (1:1)
Góly: 38. a 85. Dinkci, 90.+2 Füllkrug - 46. a 78. Honorat, 27. Diks (z 11 m)
/L. Reis (Brémy) odohral celý zápas/
Futbalisti Werderu Brémy v zostave so slovenským reprezentantom Ľudovítom Reisom remizovali v piatkovom zápase nemeckej Bundesligy s Borussiou Mönchengladbach 3:3.
Dvoma zásahmi sa blysli domáci Eren Dinkci a aj krídelník hostí Franck Honorat. Brémy zostali v tabuľke na šiestej priečke, Mönchengladbach je naďalej posledný.