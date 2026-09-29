United si nezaslúži medaily, tvrdí Rooney. Ak by zažil situáciu ako City, bol by zdrvený

Niekdajší anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney je presvedčený, že jeho bývalý klub Manchester United by nemal dostať medaily pre víťazov Premier League, ak Manchester City príde o svoje tituly za porušenie finančných pravidiel.
Podľa medializovaných informácií bol Manchester City uznaný vinným zo všetkých okrem jedného zo 115 obvinení z finančných priestupkov, ktoré proti nemu vzniesla Premier League.
Klub všetky obvinenia dôrazne odmieta a jeho predseda Khaldoon Al-Mubarak v sobotu vyhlásil, že naďalej verí v dokázanie neviny.
Rôzne sankcie
Očakáva sa, že City sa proti konečnému trestu, ktorý zatiaľ najvyššia anglická súťaž neoznámila, odvolá.
Medzi možné sankcie patrí odpočet bodov, vylúčenie z Premier League alebo vysoká pokuta.
Objavili sa aj výzvy, aby Manchester City prišiel o svojich osem titulov v Premier League, ktoré získal od roku 2008.
Rooneyho bývalí spoluhráči z Manchestru United Rio Ferdinand a David de Gea vyhlásili, že ich niekdajší klub by mal dodatočne získať tituly.
Necítil by sa dobre
Rooney, ktorý sa päťkrát stal ligovým šampiónom, bol súčasťou tímu United, ktorý v roku 2012 skončil na druhom mieste.
Bývalý útočník si však nemyslí, že Manchester United alebo ktorýkoľvek iný tím by mal byť ochotný prijať medaily za druhé miesto.
„Úprimne povedané, necítil by som sa dobre, keby som prijal ďalšiu medailu za víťazstvo v Premier League, pretože si nemyslím, že si ju zaslúžime. V danej sezóne sme neurobili dosť na to, aby sme vyhrali ligu.
Predstavujem si to z pohľadu hráčov City. Robia všetko, čo je v ich silách, aby získali titul v Premier League a vo svojich hlavách ho už vybojovali,“ povedal Rooney v utorok v podcaste Stick to United.
Bol by zdrvený
Rooney priznal, že by ho zlomilo, keby mu niekedy odobrali niektorú z medailí, ktoré získal s Manchestrom United, za niečo, čo nemohol ovplyvniť.
„Keby sa to stalo mne, keby sa zrazu ukázalo, že Manchester United robil to isté a mne by odobrali medailu za víťazstvo v Premier League, bol by som absolútne zdrvený.
Môže sa to stať, môžu im tie tituly odobrať, ale ja by som to nechcel, pretože si nemyslím, že sme si ho ako tím v danom roku zaslúžili.
Napokon, neskončili sme na prvom mieste. Keď teda počujem bývalých spoluhráčov a ďalších ľudí hovoriť 'chcem medailu', ja som spokojný so svojimi piatimi.
Túto ďalšiu by som nechcel. Dostať medailu až o 15 rokov neskôr len preto, že City podvádzalo? Mali by im tituly odobrať za to, čo urobili majitelia?
Áno, možno. Ja by som sa však necítil dobre, keby som takú medailu prijal,“ dodal 40-ročný Rooney podľa agentúry AFP.