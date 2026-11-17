Futbalové reprezentácie Walesu a Portugalska dnes hrajú zápas 4. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
Kde sledovať Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Wales - Portugalsko (futbal, Liga národov, A-divízia, 4. skupina, výsledky, utorok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 4 2026/2027
17.11.2026 o 20:45
Wales
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Portugalsko
Prehľad
Rozhodca: Jablonski – Beitinger, Dietz (GER).
Prenos
Wales:
Wales je v tabulce poslední se třemi body za jedinou výhru. Té dosáhl prvního října doma s Norskem, které zdolal 2:1. Naposledy však Velšané podlehly právě v Norsku 1:3. Mají tak se Seveřany horší vzájemný duel, a i kdyby je bodově dorovnali, už je nemohou přeskočit. Trenérem týmu je bývalý vynikající útočník Craig Bellamy. V kádru má jen hráče z anglických lig, často z Championship i třetí nejvyšší soutěže.
Z fotbalistů z Premier League můžeme zmínit kapitána Bena Daviese z Tottenhamu, trojici z Leedsu – stoper Joe Rodon, ofenzivní záložník Harry Wilson a křídelník Daniel James, nebo útočníka Evertonu Brennana Johnsona.
Wales je v tabulce poslední se třemi body za jedinou výhru. Té dosáhl prvního října doma s Norskem, které zdolal 2:1. Naposledy však Velšané podlehly právě v Norsku 1:3. Mají tak se Seveřany horší vzájemný duel, a i kdyby je bodově dorovnali, už je nemohou přeskočit. Trenérem týmu je bývalý vynikající útočník Craig Bellamy. V kádru má jen hráče z anglických lig, často z Championship i třetí nejvyšší soutěže.
Z fotbalistů z Premier League můžeme zmínit kapitána Bena Daviese z Tottenhamu, trojici z Leedsu – stoper Joe Rodon, ofenzivní záložník Harry Wilson a křídelník Daniel James, nebo útočníka Evertonu Brennana Johnsona.
Portugalsko:
Portugalští fotbalisté potřebují dobrým výsledkem a výkonem trochu uklidnit vášně, které vznikly s koncem reprezentační kariéry Christiana Ronalda. Dlouholetý tahoun a jeden z nejlepších fotbalistů historie na minulém srazu neunesl, že mu trenér Jorge Jesus nedopřál požadované vytížení, které mu mělo být přislíbeno, a před duelem v Dánsku tým opustil. Tehdy Portugalsko i tak vyhrálo všechny čtyři zápasy. V sobotu však Jesusovým kritikům nahrála vysoká domácí porážka 1:4 s Dánskem. Ta už postup do čtvrtfinále neohrozí. Pokud tým ve Walesu uhraje alespoň bod, tak svou skupinu dokonce ovládne.
Portugalští fotbalisté potřebují dobrým výsledkem a výkonem trochu uklidnit vášně, které vznikly s koncem reprezentační kariéry Christiana Ronalda. Dlouholetý tahoun a jeden z nejlepších fotbalistů historie na minulém srazu neunesl, že mu trenér Jorge Jesus nedopřál požadované vytížení, které mu mělo být přislíbeno, a před duelem v Dánsku tým opustil. Tehdy Portugalsko i tak vyhrálo všechny čtyři zápasy. V sobotu však Jesusovým kritikům nahrála vysoká domácí porážka 1:4 s Dánskem. Ta už postup do čtvrtfinále neohrozí. Pokud tým ve Walesu uhraje alespoň bod, tak svou skupinu dokonce ovládne.
Vítám tu všechny fotbalové příznivce! V úterý se definitivně uzavřel hlavní část Ligy národů. V Lize A skupině 4 se utkají Wales a Portugalsko. Portugalci potřebují bod k definitivní jistotě prvního místa. Wales už skončí jistě čtvrtý a účast mezi elitou bude hájit v baráži.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.