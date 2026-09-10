    Piatoligista z dediny privíta obhajcu trofeje. Vyžrebovali šestnásťfinále Slovnaft Cupu

    Trofej Slovnaft Cup.
    Trofej Slovnaft Cup. (Autor: SFZ)
    Titanilla Bőd|10. sep 2026 o 15:45
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    V tejto fáze už neplatí územné rozdelenie na východ a západ.

    Z tretieho kola ostáva ešte odohrať päť zápasov, ale už poznáme aj dvojice 4. kola 58. ročníka Slovnaft Cupu.

    Žreb rozhodol, že obhajca trofeje MŠK Žilina sa predstaví na pôde piatoligistu z Kostolných Kračian.

    Ak bratislavský Slovan podľa predpokladov zvládne súboj s Nitrou, v šestnásťfinále nastúpi buď na pôde piatoligových Látok, alebo v Žiari nad Hronom.

    Ďalší piatoligista v hre, Svätý Jur, privíta treťoligového súpera z Nových Zámkov.

    Zaujímavá konfrontácia by čakala aj ďalšieho účastníka V. ligy Levoču. Ak by prešla cez druholigistu z Liptovského Mikuláša, privítala by súpera z najvyššej súťaže Skalicu.

    V tejto fáze už neplatí územné rozdelenie na východ a západ. Zápasy sa hrajú vždy na pôde tímu z nižšej súťaže.

    Úradný hrací deň 4. kola je 14. október.

    Dvojice 4. kola (šestnásťfinále) Slovaft Cupu:

    • Považská Bystrica – Košice
    • Lehota pod Vtáčnikom – Michalovce
    • Myjava / Galanta – Ružomberok
    • Zvolen – Veľké Ludince / Dunajská Streda
    • Inter Bratislava – Podbrezová
    • Šamorín – Humenné
    • Kostolné Kračany – Žilina
    • Boleráz – Námestovo
    • Svätý Jur – Nové Zámky
    • Čadca – Prešov
    • Piešťany – Trnava
    • Látky / Pohronie – Nitra / Slovan Bratislava
    • Vranov nad Topľou – Banská Bystrica
    • Zlaté Moravce – Komárno
    • Lokomotíva Košice – Trenčín
    • Levoča / Liptovský Mikuláš – Skalica 
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