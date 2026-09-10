Piatoligista z dediny privíta obhajcu trofeje. Vyžrebovali šestnásťfinále Slovnaft Cupu

Z tretieho kola ostáva ešte odohrať päť zápasov, ale už poznáme aj dvojice 4. kola 58. ročníka Slovnaft Cupu.
Žreb rozhodol, že obhajca trofeje MŠK Žilina sa predstaví na pôde piatoligistu z Kostolných Kračian.
Ak bratislavský Slovan podľa predpokladov zvládne súboj s Nitrou, v šestnásťfinále nastúpi buď na pôde piatoligových Látok, alebo v Žiari nad Hronom.
Ďalší piatoligista v hre, Svätý Jur, privíta treťoligového súpera z Nových Zámkov.
Zaujímavá konfrontácia by čakala aj ďalšieho účastníka V. ligy Levoču. Ak by prešla cez druholigistu z Liptovského Mikuláša, privítala by súpera z najvyššej súťaže Skalicu.
V tejto fáze už neplatí územné rozdelenie na východ a západ. Zápasy sa hrajú vždy na pôde tímu z nižšej súťaže.
Úradný hrací deň 4. kola je 14. október.
Dvojice 4. kola (šestnásťfinále) Slovaft Cupu:
- Považská Bystrica – Košice
- Lehota pod Vtáčnikom – Michalovce
- Myjava / Galanta – Ružomberok
- Zvolen – Veľké Ludince / Dunajská Streda
- Inter Bratislava – Podbrezová
- Šamorín – Humenné
- Kostolné Kračany – Žilina
- Boleráz – Námestovo
- Svätý Jur – Nové Zámky
- Čadca – Prešov
- Piešťany – Trnava
- Látky / Pohronie – Nitra / Slovan Bratislava
- Vranov nad Topľou – Banská Bystrica
- Zlaté Moravce – Komárno
- Lokomotíva Košice – Trenčín
- Levoča / Liptovský Mikuláš – Skalica