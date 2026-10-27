VIDEO: Obrovský šok v Anglicku. Majstrovský Arsenal vypadol v pohári s účastníkom štvrtej ligy

Futbalisti Arsenalu.
Futbalisti Arsenalu. (Autor: REUTERS)
TASR|27. okt 2026 o 23:22
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V osemfinále neuspel v penaltovom rozstrele.

Futbalisti úradujúceho anglického majstra Arsenalu Londýn v utorok nečakane vypadli v osemfinále Ligového pohára (EFL Cupu) so štvrtoligovým tímom Fleetwood Town.

V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, nepredlžovalo sa a v rozstrele zvíťazil Fleetwood 5:3.

Domáci tím, ktorý je v štvrtej najvyššej súťaži na 18. mieste, v stretnutí viedol, v 21. minúte skóroval Aaron Loupalo-Bi. Arsenal vyrovnal v 50. minúte zásluhou Viktora Gyokeresa, no víťazný gól z jeho strany neprišiel.

VIDEO: Fleetwood premieňa rozhodujúcu penaltu

V závere navyše musel dobíjať bránu súpera v desiatich, keď sa 16-ročný mladík Arsenalu Max Dowman pustil do potýčky a uvidel červenú kartu.

V jedenástkovom rozstrele sa pomýlil ako jediný v štvrtej sérii Bruno Guimaraes, ktorému pokus k žrdi chytil brankár Jay Lynch. Všetkých päť hráčov domácich rozvlnilo sieť. 

Anglický ligový pohár

    Futbalisti Arsenalu.
    Futbalisti Arsenalu.
    VIDEO: Obrovský šok v Anglicku. Majstrovský Arsenal vypadol v pohári s účastníkom štvrtej ligy
    ut 23:22
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