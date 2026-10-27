VIDEO: Obrovský šok v Anglicku. Majstrovský Arsenal vypadol v pohári s účastníkom štvrtej ligy

Futbalisti úradujúceho anglického majstra Arsenalu Londýn v utorok nečakane vypadli v osemfinále Ligového pohára (EFL Cupu) so štvrtoligovým tímom Fleetwood Town.
V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, nepredlžovalo sa a v rozstrele zvíťazil Fleetwood 5:3.
Domáci tím, ktorý je v štvrtej najvyššej súťaži na 18. mieste, v stretnutí viedol, v 21. minúte skóroval Aaron Loupalo-Bi. Arsenal vyrovnal v 50. minúte zásluhou Viktora Gyokeresa, no víťazný gól z jeho strany neprišiel.
VIDEO: Fleetwood premieňa rozhodujúcu penaltu
V závere navyše musel dobíjať bránu súpera v desiatich, keď sa 16-ročný mladík Arsenalu Max Dowman pustil do potýčky a uvidel červenú kartu.
V jedenástkovom rozstrele sa pomýlil ako jediný v štvrtej sérii Bruno Guimaraes, ktorému pokus k žrdi chytil brankár Jay Lynch. Všetkých päť hráčov domácich rozvlnilo sieť.