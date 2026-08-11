Panathinaikos aj Brann zvládli drámu, na postup do play-off potrebovali predĺženie

Futbalista Panathinaikosu Atény
Futbalista Panathinaikosu Atény (Autor: TASR/AP)
TASR|11. aug 2026 o 22:44
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Grécky tím uspel na trávniku bulharskej Sofie.

Futbalisti nórskeho Brannu Bergen si zahrajú v play off o účasť v skupinovej fáze Konferenčnej ligy.

V odvete tretieho predkola triumfovali na ihrisku cyperského Apollonu Limassol 4:2 po predĺžení.

Extra čas potrebovali na postup aj hráči Panathinaikosu Atény, na trávniku CSKA 1948 Sofia uspeli po výsledku 2:1 po predĺžení.

Konferenčná liga - 3. predkolo - odvety:

Apollon Limassol – Brann Bergen 2:4 pp (0:1, 1:1)

/prvý zápas: 1:0, Brann postúpil do play off/

CSKA 1948 Sofia – Panathinaikos Atény 1:2 pp (0:0, 1:1)

/prvý zápas: 1:1, Panathinaikos postúpil do play off/

Konferenčná liga

    Futbalista Panathinaikosu Atény
    Futbalista Panathinaikosu Atény
    Panathinaikos aj Brann zvládli drámu, na postup do play-off potrebovali predĺženie
    dnes 22:44
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