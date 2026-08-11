Panathinaikos aj Brann zvládli drámu, na postup do play-off potrebovali predĺženie

Futbalisti nórskeho Brannu Bergen si zahrajú v play off o účasť v skupinovej fáze Konferenčnej ligy.
V odvete tretieho predkola triumfovali na ihrisku cyperského Apollonu Limassol 4:2 po predĺžení.
Extra čas potrebovali na postup aj hráči Panathinaikosu Atény, na trávniku CSKA 1948 Sofia uspeli po výsledku 2:1 po predĺžení.
Konferenčná liga - 3. predkolo - odvety:
Apollon Limassol – Brann Bergen 2:4 pp (0:1, 1:1)
/prvý zápas: 1:0, Brann postúpil do play off/
CSKA 1948 Sofia – Panathinaikos Atény 1:2 pp (0:0, 1:1)
/prvý zápas: 1:1, Panathinaikos postúpil do play off/