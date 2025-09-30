Suverénna výhra Nitry. V pohári končí ďalší druholigista (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe tri zápasy. Vo všetkých sa bolo na čo pozerať.
O výhre rozhodol Bobček
Postup do štvrtého kola si vybojoval líder tretej ligy z Námestova, ktorý vyradil zástupcu druhej najvyššej súťaže z Považskej Bystrice.
Oravský celok triumfoval 2:1, góly za domácich dávali Vojtech Fukas a v 83. minúte rozhodol o osude zápasu Marek Bobček.
V druhom zápase sa stretli dvaja treťoligisti, Stropkov triumfoval v Poprade 4:2 a v ďalšom kole narazí na Liptovský Mikuláš.
Kto vyhrá tritisíc eur?
V poslednom zápase dňa triumfovali vysokým rozdielom futbalisti štvrtoligového FC Nitra, ktorí deklasovali treťoligové Oravské Veselé 4:0.
Za domácich sa dvakrát presadil Ľubomír Šoky, ďalšie góly pridávali Marek Výbošťok a Denis Pánsky.
V ďalšom kole sa Nitra stretne s Námestovom.
FC Nitra je horúcim adeptom na finančnú prémiu 3 000 eur, ktorú dostane najlepší regionálny celok. O takzvanú Move Trophy sa uchádzajú ešte Trenčianske Stankovce, Piešťany, Breznica a Bardejov.
Slovnaft Cup – 3. kolo
Námestovo - Považská Bystrica 2:1 (0:1)
Góly: 67. Fukas, 83. Bobček - 19. Božik.
ČK: 89. Serge Mbang
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Poprad - Stropkov 2:4 (1:2)
Góly: 18. Ferenc, 55. Křeš - 13. Novotňák, 43., 74. Straka, 84. Kevin Daniel Castrillón Gómez.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Nitra - Oravské Veselé 4:0 (2:0)
Góly: 27., 45. Šoky, 64. Výbošťok, 86. Pánsky.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>