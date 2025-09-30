    Suverénna výhra Nitry. V pohári končí ďalší druholigista (Slovnaft Cup)

    Futbalisti MŠK Námestovo.
    Futbalisti MŠK Námestovo. (Autor: MŠK Námestovo)
    Ivan Mriška|30. sep 2025 o 19:34
    ShareTweet0

    V utorok sa hrali tri zápasy.

    BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.

    V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe tri zápasy. Vo všetkých sa bolo na čo pozerať.

    O výhre rozhodol Bobček

    Postup do štvrtého kola si vybojoval líder tretej ligy z Námestova, ktorý vyradil zástupcu druhej najvyššej súťaže z Považskej Bystrice.

    Oravský celok triumfoval 2:1, góly za domácich dávali Vojtech Fukas a v 83. minúte rozhodol o osude zápasu Marek Bobček.

    V druhom zápase sa stretli dvaja treťoligisti, Stropkov triumfoval v Poprade 4:2 a v ďalšom kole narazí na Liptovský Mikuláš.

    Kto vyhrá tritisíc eur?

    V poslednom zápase dňa triumfovali vysokým rozdielom futbalisti štvrtoligového FC Nitra, ktorí deklasovali treťoligové Oravské Veselé 4:0.

    Za domácich sa dvakrát presadil Ľubomír Šoky, ďalšie góly pridávali Marek Výbošťok a Denis Pánsky.

    V ďalšom kole sa Nitra stretne s Námestovom.

    FC Nitra je horúcim adeptom na finančnú prémiu 3 000 eur, ktorú dostane najlepší regionálny celok. O takzvanú Move Trophy sa uchádzajú ešte Trenčianske Stankovce, Piešťany, Breznica a Bardejov.

    Slovnaft Cup – 3. kolo

    Námestovo - Považská Bystrica 2:1 (0:1)

    Góly: 67. Fukas, 83. Bobček - 19. Božik.

    ČK: 89. Serge Mbang

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Poprad - Stropkov 2:4 (1:2)

    Góly: 18. Ferenc, 55. Křeš - 13. Novotňák, 43., 74. Straka, 84. Kevin Daniel Castrillón Gómez.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Tretia zmena. Nového trénera má ďalší klub druhej ligy
    Súvisiaci článok
    Tretia zmena. Nového trénera má ďalší klub druhej ligy

    FC Nitra - Oravské Veselé 4:0 (2:0)

    Góly: 27., 45. Šoky, 64. Výbošťok, 86. Pánsky.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Futbalisti MŠK Námestovo.
      Futbalisti MŠK Námestovo.
      Suverénna výhra Nitry. V pohári končí ďalší druholigista (Slovnaft Cup)
      Ivan Mriškadnes 19:34
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Suverénna výhra Nitry. V pohári končí ďalší druholigista (Slovnaft Cup)