V Konferenčnej lige končí aj premožiteľ Žiliny, výhra v odvete mu nestačila

GKS Katovice
GKS Katovice (Autor: GKS Katovice)
TASR|12. aug 2026 o 20:41
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V akcii bol aj slovenský stredopoliar.

Futbalisti GKS Katovice zvíťazili nad Hapoelom Tel Aviv 2:1 v odvetnom zápase 3. predkola Konferenčnej ligy, no do play off postúpil izraelský tím.

Ten zvíťazil v úvodnom zápase 2:0. Slovenský stredopoliar Erik Jirka nastúpil v drese Katovíc v 71. minúte.

Do ďalšej fázy sa prebojovali aj hráči Rapidu Viedeň a FC Kodaň, ktorí na domácich trávnikoch potvrdili víťazstvá z úvodných duelov.

Druhé zápasy 3. predkola Konferenčnej ligy:

GKS Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1)

/prvý zápas: 0:2, Tel Aviv postúpil, E. Jirka (Kat.) hral od 71. min./

Rapid Viedeň - Paide Linnameeskond 2:0 (1:0)

/prvý zápas: 4:1, Rapid postúpil/

FC Kodaň - VSC Debrecín 5:1 (1:0)

/prvý zápas: 3:0, Kodaň postúpil/

Konferenčná liga

    GKS Katovice
    GKS Katovice
    V Konferenčnej lige končí aj premožiteľ Žiliny, výhra v odvete mu nestačila
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