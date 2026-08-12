V Konferenčnej lige končí aj premožiteľ Žiliny, výhra v odvete mu nestačila

Futbalisti GKS Katovice zvíťazili nad Hapoelom Tel Aviv 2:1 v odvetnom zápase 3. predkola Konferenčnej ligy, no do play off postúpil izraelský tím.
Ten zvíťazil v úvodnom zápase 2:0. Slovenský stredopoliar Erik Jirka nastúpil v drese Katovíc v 71. minúte.
Do ďalšej fázy sa prebojovali aj hráči Rapidu Viedeň a FC Kodaň, ktorí na domácich trávnikoch potvrdili víťazstvá z úvodných duelov.
Druhé zápasy 3. predkola Konferenčnej ligy:
GKS Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1)
/prvý zápas: 0:2, Tel Aviv postúpil, E. Jirka (Kat.) hral od 71. min./
Rapid Viedeň - Paide Linnameeskond 2:0 (1:0)
/prvý zápas: 4:1, Rapid postúpil/
FC Kodaň - VSC Debrecín 5:1 (1:0)
/prvý zápas: 3:0, Kodaň postúpil/