VIDEO: Súper takmer nepricestoval. Argentína deklasovala afrického outsidera

Argentínski futbaloví reprezentanti deklasovali v noci na nedeľu v prípravnom zápase Burkinu Faso 7:0.
O svojom triumfe rozhodli už v úvodnej štvrťhodine, v ktorej si vytvorili trojgólový náskok. Tím USA zdolal Mexiko 3:0.
Zápas Argentíny sa takmer neodohral, pretože africký tím uviazol pre ťažkosti s lietadlom v Casablance.
Do argentínskej metropoly dorazil až päť hodín pred výkopom a tréner 62. celku svetového rebríčka Amir Abdou nasadil predovšetkým mladých hráčov, pretože rad opôr sa rozhodla podľa médií po zrušení plánovaného charterového letu z Maroka vrátiť domov.
VIDEO: Zostrih zápasu Argentína - Burkina Faso
"Chcem úprimne poďakovať tým hráčom, ktorí prišli. Majú úctu k futbalu," povedal ČTK kouč argentínskych vicemajstrov Lionel Scaloni.
"My sme sa snažili hrať, akoby to bolo finále. Pretože to je jediný spôsob, ako týmto hráčom prejaviť rešpekt, ktorý si zaslúžia, "uviedol po jasnej výhre, na ktorej sa podieľalo sedem rôznych strelcov. Jeden gól si dali hostia sami.
V utorok čaká Argentínčana prípravný zápas proti Beninu, v ktorom sa rozlúči s reprezentáciou Lionel Messi. "Bude to nezabudnuteľný deň pre všetkých. Som vďačný, že pri tom môžem byť, "povedal Scaloni.
prípravné zápasy - výsledky (4. október):
Argentína - Burkina Faso 7:0 (5:0)
Góly: 4. Martinez, 8. Diallo (vlastný), 12. Prestianni, 35. Paz, 36. Alvarez, 57. Mastantuono, 90+3. Simeone
USA - Mexiko 3:0 (1:0)
Góly: 28. Hall, 62. Sullivan, 85. Tillman, ČK: 67. Chavez (Mexiko)