VIDEO: Messi sa rozlúčil s Argentínou vo veľkom štýle: Najradšej by som sa sem vracal navždy

Lionel Messi oslavoval posledný gól za Argentínu.
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Lionel Messi oslavoval posledný gól za Argentínu. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. okt 2026 o 07:02
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Messiho reprezentačná kariéra trvala 21 rokov a strelil 126 gólov.

Posledný zápas Messiho

Argentína - Benin 3:0 (0:0)

Góly: 48. Otamendi, 61. Paz, 71. Messi (z 11 m)

Zostava Argentíny: E. Martinez (78. Flores) – Giay, Romero (78. Palacios), Otamendi (50. Li. Martinez), Tagliafico (50. Medina) – De Paul (59. Paz), Fernandez (78. Lo Celso), Mac Allister (78. Mastantuono) – Messi, La. Martinez (78. Flores), Alvarez (59. Gonzalez

Lionel Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na galapredstavenie.

K víťazstvu 3:0 nad Beninom na štadióne Monumental v Buenos Aires prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Tribúny, na ktorých bolo 85.000 divákov, mu pripravili ohlušujúcu záverečnú ováciu.

Messiho reprezentačná kariéra trvala 21 rokov, počas ktorej strelil 126 gólov. Získal titul na majstrovstvách sveta 2022 a dva tituly na Copa America.

Obrovská česť nosiť tento dres

„Bola pre mňa obrovská česť nosiť tento dres viac ako 20 rokov. Nikdy som neprestal bojovať a vždy som do toho dával všetko.

Najradšej by som sa sem vracal navždy, pretože hrať za argentínsku reprezentáciu je to najkrajšie, čo vás môže stretnúť,“ uviedol útočník do mikrofónu zo stredu ihriska.

Fotogaléria z posledného zápasu Lionela Messiho (Argentína - Benin)
Argentina's Lionel Messi waves to fans before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
Argentina's Lionel Messi controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
Argentina's Lionel Messi, center, and Benin's Imourane Hassane battle for the ball during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
84 fotografií
Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Fans stand beside a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A child looks at the statue of Argentina's Lionel Messi before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Lionel Messi reacts after his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi and his family leave the field at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina,Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi and his family leave the field at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina. Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi waves to fans at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi's jersey is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi speaks at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi and teammates watch a drone show at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi watches a drone show at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi reacts after his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi's jersey is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi looks on during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, right, celebrates with teammates after scoring his side's third goal from the penalty spot during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nico Paz, left, celebrates with Argentina's Lionel Messi after scoring his side's second goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates scoring his side's third goal from the penalty spot during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi scores from the penalty spot his side's third goal during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, celebrates the second goal scored by teammate Argentina's Nico Paz, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates the second goal scored by teammate Argentina's Nico Paz, during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nico Paz celebrates scoring his side's second goal during Lionel Messi's final match, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, celebrates scoring his side's opening goal with teammate Argentina's Lionel Messi during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, center, makes his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Benin's line up for a team photo before an international friendly soccer match against Argentina, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's line up for a team photo before an international friendly soccer match against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi applauds during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Players of Benin greets Argentina's Lionel Messi during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi kicks a ball from the corner during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A giant t-shirt with Lionel Messi's number 10 is displayed before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A giant T-shirt with Lionel Messi's number 10 is displayed before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Lionel Messi gestures during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, left, makes an attempt to score during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, center, and Benin's Imourane Hassane battle for the ball during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi reacts during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi waves during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi waves to fans during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fireworks explode over Monumental stadium before a soccer friendly between Argentina and Benin marking Lionel Messi's final appearance for the national team in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi, center, controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi looks on during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fireworks explode over Monumental stadium before a soccer friendly between Argentina and Benin marking Lionel Messi's final appearance for the national team in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi smiles before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, left, and Lautaro Martinez warm up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi waves to fans before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, and his teammates enter the field to warm up before an international friendly soccer match against Benin, marking Messi's farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A fan holds a mask depicting Lionel Messi before his final match for Argentina, a soccer friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans cheer before Lionel Messi's final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's fans wear masks of their team before Lionel Messi's final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A child looks at the statue of Argentina's Lionel Messi before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans hold masks depicting Lionel Messi before his final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans gather outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans paint their faces outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans display a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's last match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Fans arrive at Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A fan waits on the stands for the start of Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans display a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's last match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Fans gather outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Street artist Claudio Pampillon finishes a chalk portrait of Lionel Messi on the pavement outside the stadium before Messi's final match with the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans stand beside a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Jeho spoluhráči ho spolu s realizačným tímom pod vedením trénera Lionela Scaloniho a fanúšikmi odmenili potleskom v stoji.

„Budete mi všetci chýbať. Teraz budem na vašej strane a budem podporovať národný tím aj chlapcov, ktorí prídu po nás,“ sľúbil Messi. 

V ďalšom príhovore zasa pripomenul, že Argentína bude vždy patriť medzi favoritov na každom turnaji, no musí prísť aj ku generačnej obmene.

Čakajú nás ťažké časy

„Keď sme jednotní, sme silnejší než ktokoľvek iný a dokážeme prekonať čokoľvek. Čakajú nás ťažké časy, pretože zopakovať úspechy tejto skupiny nebude jednoduché.“ 

V zápase proti Beninu najskôr otvoril skóre v 48. minúte hlavičkou obranca Nicolas Otamendi práve po rohu Messiho.

Argentínska legenda potom prihrala Nicolasovi Pazovi, ten sa jej odvďačil parádnym zakončením ľavačkou v 61. minúte - 2:0.

VIDEO: Posledný gól Messiho za Argentínu

O desať minút neskôr Messi premenil penaltu strelou do horného rohu bránky a upevnil si pozíciu historicky najlepšieho strelca tímu „Albiceleste“. 

„Olé, olé, Messi,“ skandoval dav na jeho počesť. Hoci vo veku 39 rokov stále hrá na vysokej úrovni, Messi už 31. augusta oznámil, že jeho pôsobenie v argentínskom tíme sa chýli ku koncu.

Zápas s Beninom bol celkovo jeho 208. v drese Argentíny. Začal sa za sprievodu veľkolepého ohňostroja, Argentínčania mali na sebe špeciálnu edíciu dresov so širšími zvislými pruhmi než v štandardnom vyhotovení, s obrovským slnkom a zlatým číslom 10 na chrbte.

VIDEO: Hymna počas posledného zápasu Messiho

Súčasťou potlače na zadnej strane boli aj rohy – odkaz na skratku GOAT - v angličtine znamenajúcu koza, ktorá zároveň označuje pojem Greatest of All Time - najlepší hráč všetkých čias.

Desať minút po výkope rozhodca hru prerušil, aby aj on vzdal hold argentínskemu kapitánovi.

Súperi i spoluhráči k nemu pristúpili, aby ho pozdravili, zatiaľ čo fanúšikovia vstali a odmenili ho potleskom v stoji.

Musíme vybudovať silný a jednotný tím

Messi na pozdrav odpovedal zdvihnutím ruky. Po skončení zápasu tiež poďakoval spoluhráčom za spoločné získané tituly a dal im jasný pokyn:

„Musíme vybudovať silný a jednotný tím, pretože existujú ľudia, ktorí chcú, aby národné mužstvo zlyhalo. A my im tú radosť nesmieme dopriať.“

Messi je nástupca legendárneho Diega Maradonu, v A-tíme debutoval v roku 2005. Jeho cesta bola až do roku 2022 plná sklamaní, potom konečne zdvihol nad hlavu trofej pre majstra sveta.

Tento triumf mu zabezpečil miesto v panteóne najväčších hráčov histórie a upevnil jeho postavenie národného hrdinu Argentíny.

Messi podľahol emóciám po boku svojich synov

Po boku svojich synov Thiaga, Matea a Cira podľahol Messi emóciám počas argentínskej štátnej hymny, ktorú spieval veterán vojny o Falklandy z roku 1982. Brankár Emiliano Martínez sa ho snažil utešiť tým, že ho objal okolo ramien. 

Fanúšikovia mu pred i počas zápasu posielali dojímavé odkazy. „Nie je to zbohom, ale je to definitívna rozlúčka kapitán,“ tento odkaz si na šiltovky dali vyšiť Rebeca Ariasová a Daniel Lema.

Zachytili na nej aj Messiho v rôznych podobách, pričom každá z nich zodpovedala jednému zo šiestich svetových šampionátov, na ktorých sa zúčastnil.

Tento mladý pár meral cestu dlhšiu než 1000 kilometrov zo svojho rodného Tucumanu, aby bol svedkom jeho posledného vystúpenia.

„Veríme, že toto je jedinečný okamih. Všetko to úsilie byť tu a prejsť touto cestou, stálo za to. Niečo také sa už možno nikdy nebude opakovať,“ citovala Ariasa agentúra AP. 

Na predchádzajúcom svetovom šampionáte bol Messi blízko k ďalšiemu titulu, no vo finále Argentína podľahla Španielsku 0:1.

To však nezatienilo jeho vynikajúci výkon na turnaji, počas ktorého si pripísal osem gólov a štyri asistencie.

„Zápas proti Anglicku nás stál obrovské množstvo síl. Pravdou je, že sme už ´mleli´ z posledného,“ poukázal na dramatické semifinálové víťazstvo 2:1.

Som hrdý na to, že som Argentínčan

Jeho prínos bol však natoľko kľúčový, že sa opäť dostal do diskusie o zisk Zlatej lopty (Ballon d’Or), pričom bojuje s dvoma hlavnými kandidátmi - Španielom Laminom Yamalom a Francúzom Kylianom Mbappem. Argentínčan je jediný futbalista, ktorý toto ocenenie získal osemkrát.

„Som hrdý na to, že som Argentínčan a že som si mohol tento sen splniť spoločne s vami,“ dodal do mikrofónu smerom k fanúšikom a následne absolvoval osamotené čestné kolo, aby si vychutnal posledné skandovanie fanúšikov: „Messi, Messi.“ 

Ešte pred rozlúčkou na štadióne prevzal Messi čestný doktorát od Univerzity v Buenos Aires (UBA), ktorá je verejnou inštitúciou.

Vedenie univerzity mu toto ocenenie odovzdalo v tréningovom centre národného tímu na predmestí Ezeiza.

Futbalista získal diplom a medailu ako uznanie za výkony v národnom tíme, ako aj za svoj vplyv na ihrisku i mimo neho.

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