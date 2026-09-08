Favoriti šetrili tímy z nižších súťaží. Ani jeden však nezaváhal

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
Semifinalista uplynulej edície vyhral v utorkovom dueli 3. kola na pôde treťoligového FK Spišská Nová Ves 2:1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Luka Silagadze.
V ďalších dvoch dueloch zástupcov Niké ligy si čisté kontá udržali hráči Michaloviec a Komárna.
Zemplínčania sa presadili dvakrát po zmene strán a na ihrisku účastníka tretej ligy MFK Spartak Medzev triumfovali 2:0. Komárno zdolalo ďalšieho treťoligistu MŠK Novohrad Lučenec tiež 2:0.
Slovnaft Cup - 3. kolo
MŠK Novohrad Lučenec – KFC Komárno 0:2 (0:0)
Góly: 74. Palán, 90. Vakulya
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová 1:2 (0:1)
Góly: 54. Bučakčijskyj - 31. Mrvaljevič, 72. Silagadze
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)
Góly: 54. Walczak, 59. Theofanopoulos
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Námestovo - MFK Bytča 0:0, 5:4 po 11 m
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Rača - ŠTK Šamorín 1:2 (1:0)
Góly: 28. Kolárik - 65., 76. Ihejirika
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>