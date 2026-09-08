Favoriti šetrili tímy z nižších súťaží. Ani jeden však nezaváhal

Luka Lemiško (číslo 20) sa teší so spoluhráčmi z gólu v zápase proti Slovanu Bratislava.
Luka Lemiško (číslo 20) sa teší so spoluhráčmi z gólu v zápase proti Slovanu Bratislava. (Autor: Robert Andrejov)
TASR|8. sep 2026 o 19:35
ShareTweet0

Čisté konto si udržali hráči Komárna aj Michaloviec.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

Semifinalista uplynulej edície vyhral v utorkovom dueli 3. kola na pôde treťoligového FK Spišská Nová Ves 2:1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Luka Silagadze.

V ďalších dvoch dueloch zástupcov Niké ligy si čisté kontá udržali hráči Michaloviec a Komárna.

Zemplínčania sa presadili dvakrát po zmene strán a na ihrisku účastníka tretej ligy MFK Spartak Medzev triumfovali 2:0. Komárno zdolalo ďalšieho treťoligistu MŠK Novohrad Lučenec tiež 2:0.

Slovnaft Cup - 3. kolo

MŠK Novohrad Lučenec – KFC Komárno 0:2 (0:0)

Góly: 74. Palán, 90. Vakulya

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová 1:2 (0:1)

Góly: 54. Bučakčijskyj - 31. Mrvaljevič, 72. Silagadze

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)

Góly: 54. Walczak, 59. Theofanopoulos

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Námestovo - MFK Bytča 0:0, 5:4 po 11 m

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Rača - ŠTK Šamorín 1:2 (1:0)

Góly: 28. Kolárik - 65., 76. Ihejirika

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Slovensko

    Luka Lemiško (číslo 20) sa teší so spoluhráčmi z gólu v zápase proti Slovanu Bratislava.
    Luka Lemiško (číslo 20) sa teší so spoluhráčmi z gólu v zápase proti Slovanu Bratislava.
    Favoriti šetrili tímy z nižších súťaží. Ani jeden však nezaváhal
    dnes 19:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Favoriti šetrili tímy z nižších súťaží. Ani jeden však nezaváhal