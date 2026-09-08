VIDEO: Jeden Mbappé gólovo úradoval, druhý bol vylúčený. Povesť kanoniera potvrdil Haaland

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Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov nad Interom Miláno 2:1.
Gólovo sa presadili Kylian Mbappé a po chybe brankára Interu Josepa Martineza aj Federico Valverde. Za Inter znižoval v závere zápasu Carlos Augusto.
VIDEO: Gól Kyliana Mbappého
V akcii bol aj brat Mbappého Ethan, ktorý bol pri prehre Lille 2:3 s Realom Betis vylúčený v 56. minúte za nešportové správanie.
Víťazstvo si pripísali aj hráči Manchestru City, ktorí zdolali Porto 2:0. O oba góly duelu sa postaral nórsky kanonier Erling Haaland.
VIDEO: Gól Haalanda
Z triumfu sa tešila aj Borussia Dortmund, ktorá doma zdolala Villarreal 3:2.
Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy
AEK Atény - LASK Linz 1:0 (1:0)
Gól: 21. Marin
Club Bruggy - Aston Villa 2:3 (1:3)
Góly: 19. Vetlesen, 61. Tresoldi (z 11 m) - 11. McGinn, 22. Buendia, 43. Jackson
Dortmund - Villarreal 3:2 (0:0)
Góly: 53. R. Veiga (vla.) – 66. Mouriño
FC Porto - Manchester City 0:2 (0:0)
Góly: 47. a 90+1. Haaland
Lille - Betis 2:3 (2:1)
Góly: 12. Ueda, 36. Alexsandro – 33. Bartra, 49. Bartra, 53. Parrott
Real Madrid - Inter Miláno 2:1 (2:0)
Góly: 14. K. Mbappé, 23. Valverde