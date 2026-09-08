    Real Madrid
    Real Madrid
    Liga majstrov
    08.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2. polčas
    Santiago Bernabéu
    2 - 1
    2:0
    LIVE
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Borussia Dortmund - Villarreal CF: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Borussia Dortmund - Villarreal CF dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    FC Porto - Manchester City: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: FC Porto - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    Lille OSC - Real Betis: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Lille OSC - Real Betis dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    Priebežné výsledkyPrvé výsledkyReal Madrid - Inter MilánoSúvisiace

    VIDEO: Jeden Mbappé gólovo úradoval, druhý bol vylúčený. Povesť kanoniera potvrdil Haaland

    Kylian Mbappé oslavuje gól do siete Interu Miláno.
    Fotogaléria (30)
    Kylian Mbappé oslavuje gól do siete Interu Miláno. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|8. sep 2026 o 22:57
    ShareTweet0

    Favoriti v úvodnom dni ligovej fázy Ligy majstrov nezaváhali.

    /Správu aktualizujeme/

    Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov nad Interom Miláno 2:1.

    Gólovo sa presadili Kylian Mbappé a po chybe brankára Interu Josepa Martineza aj Federico Valverde. Za Inter znižoval v závere zápasu Carlos Augusto.

    VIDEO: Gól Kyliana Mbappého

    V akcii bol aj brat Mbappého Ethan, ktorý bol pri prehre Lille 2:3 s Realom Betis vylúčený v 56. minúte za nešportové správanie.

    Víťazstvo si pripísali aj hráči Manchestru City, ktorí zdolali Porto 2:0. O oba góly duelu sa postaral nórsky kanonier Erling Haaland.

    VIDEO: Gól Haalanda

    Z triumfu sa tešila aj Borussia Dortmund, ktorá doma zdolala Villarreal 3:2.

    Fotogaléria zo zápasu Real Madrid - Inter Miláno v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    Yann Bisseck a Jude Bellingham počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Benjamin Pavard počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Cristian Chivu počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Jose Mourinho počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    30 fotografií
    Florentino Perez a Placido Domingo počas zápasu Real Madrid - Inter Miláno v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Inter Milan's Lautaro Martinez reacts next to Real Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXInter Milan's Lautaro Martinez reacts during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXInter Milan's Carlos Augusto reacts during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Marc Cucurella fights for the ball against Inter Milan's Andy Diouf during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXInter Milan's head coach Cristian Chivu talks to his players during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXInter Milan's Manuel Akanji fights for the ball against Real Madrid's Marc Cucurella during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe runs with ball during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe jumps for the ball against Inter Milan's Carlos Augusto during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe fights for the ball against Inter Milan's Yann Bisseck during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior fights for the ball against Inter Milan's Nicolo Barella during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe fights for the ball against Inter Milan's Yann Bisseck during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior fights for the ball against Inter Milan's Nicolo Barella during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior runs with the ball during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior reacts on the ground during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Federico Valverde celebrates with Kylian Mbappe scoring his side's second goal during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Vinicius Junior falls next to Inter Milan's Yann Bisseck and Benjamin Pavard during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Federico Valverde celebrates with Kylian Mbappe scoring his side's second goal during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Federico Valverde celebrates with Kylian Mbappe scoring his side's second goal during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Federico Valverde scores his side's second goal during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates the opening goal, during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid players jump while forming a barrier during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe fights for the ball against Inter Milan's Hakan Calhanoglu before scoring the opening goal, during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates with team mates the opening goal, during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham reacts on the ground next to Inter Milan's Hakan Calhanoglu during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham fights for the ball against Inter Milan's Hakan Calhanoglu during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy

    AEK Atény - LASK Linz 1:0 (1:0)

    Gól: 21. Marin

    Club Bruggy - Aston Villa 2:3 (1:3)

    Góly: 19. Vetlesen, 61. Tresoldi (z 11 m) - 11. McGinn, 22. Buendia, 43. Jackson

    Dortmund - Villarreal 3:2 (0:0)

    Góly: 53. R. Veiga (vla.) – 66. Mouriño

    FC Porto - Manchester City 0:2 (0:0)

    Góly: 47. a 90+1. Haaland

    Lille - Betis 2:3 (2:1)

    Góly: 12. Ueda, 36. Alexsandro – 33. Bartra, 49. Bartra, 53. Parrott

    Real Madrid - Inter Miláno 2:1 (2:0)

    Góly: 14. K. Mbappé, 23. Valverde

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    3
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    4
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    6
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    7
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    33
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    34
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    35
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    36
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Kylian Mbappé oslavuje gól do siete Interu Miláno.
    Kylian Mbappé oslavuje gól do siete Interu Miláno.
    VIDEO: Jeden Mbappé gólovo úradoval, druhý bol vylúčený. Povesť kanoniera potvrdil Haaland
    teraz
    Club Bruggy - Aston Villa: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    dnes 15:45
    Liga majstrov: Aston Villa strelila úvodný gól sezóny, zdolal Club BruggySledovali ste s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Club Bruggy - Aston Villa.
    dnes 15:45
    AEK Atény - LASK Linz: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    dnes 15:45
    Liga majstrov: Atény vstúpili do sezóny najtesnejšou výhrou, zdolali LinzSledovali ste s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: AEK Atény - LASK Linz.
    dnes 15:45
    Kylian Mbappé oslavuje gól do siete Interu Miláno.
    teraz
    VIDEO: Jeden Mbappé gólovo úradoval, druhý bol vylúčený. Povesť kanoniera potvrdil HaalandFavoriti v úvodnom dni ligovej fázy Ligy majstrov nezaváhali.
    teraz
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Kylian Mbappé oslavuje gól do siete Interu Miláno.
    Kylian Mbappé oslavuje gól do siete Interu Miláno.
    VIDEO: Jeden Mbappé gólovo úradoval, druhý bol vylúčený. Povesť kanoniera potvrdil Haaland
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Jeden Mbappé gólovo úradoval, druhý bol vylúčený. Povesť kanoniera potvrdil Haaland