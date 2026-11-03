    Barcelona
    Barcelona
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    3 - 0
    1:0
    Aston Villa
    Aston Villa
    Vľavo Lamine Yamal a Gabriel Jesus oslavujú gól v zápase FC Barcelona - Aston Villa.
    Rozlet Aston Villy rázne zastavila Barcelona. PSG koncertovalo, famózna otočka Manchestru United
    Futbalisti Bayernu Mníchov oslavujú gól do siete Atlética Madrid.
    Liga majstrov: Obrana na čele s Hanckom držala Bayern na uzde iba prvý polčas
    V strede Raphinha oslavuje gól do siete Aston Villy.
    Liga majstrov: Aston Villa stratila prvé body v súťaži, Barcelona uspela rozdielom triedy
    Matheus Cunha oslavuje víťazný gól v zápase Manchester United - AS Rím.
    Liga majstrov: Manchester United po zmene strán zmazal dvojgólové manko a triumfoval nad AS Rím
    Futbalisti PSG oslavujú gól v zápase Villarreal CF - Paríž St. Germain.
    Liga majstrov: PSG zdemolovalo súpera za 16 minút. Villarreal dostal väčší debakel ako Slovan
    Fotka zo zápasu Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno.
    Liga majstrov: Inter Miláno sa rozbieha. Na holandskej pôde pohodlne uspelo
    Šachtar - SportingGalatasaray - StuttgartSúvisiace

    Rozlet Aston Villy rázne zastavila Barcelona. PSG koncertovalo, famózna otočka Manchestru United

    Vľavo Lamine Yamal a Gabriel Jesus oslavujú gól v zápase FC Barcelona - Aston Villa.
    Fotogaléria (74)
    Vľavo Lamine Yamal a Gabriel Jesus oslavujú gól v zápase FC Barcelona - Aston Villa. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|3. nov 2026 o 22:55
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    Z víťazstvo sa tešil aj Bayern Mníchov, ktorý uspel na pôde Atlética.

    Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom prehrali v utorkovom stretnutí 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov doma s Bayernom Mníchov 0:2.

    Obhajca trofeje Paríž St. Germain je naďalej stopercentný po suverénnom víťazstve na ihrisku Villarrealu 6:0, Barcelona si doma poradila s Aston Villou 3:0.

    Bayern mal na Estadio Metropolitano viac z hry, ale v prvom polčase bez výrazných príležitostí.

    V 17. minúte Joshua Kimmich po chybe obrany Atletica preloboval nielen brankára Jana Oblaka, ale aj bránu. Lennart Karl následne vystrelil nad a v 28. minúte Harry Kane po centri Konrada Laimera akrobaticky zakončil tesne vedľa žrde.

    Anglický útočník sa dostal k strele aj v 34. minúte, jeho pokus však zblokoval Robin Le Normand. Atletico hrozilo najmä zo štandardných situácií, ale do kabín sa išlo za bezgólového stavu.

    Bavori sa presadili až po prestávke – v 54. minúte využil Lennart Karl veľkú chybu Robina Le Normanda a v 74. minúte spečatil víťazstvo Bayernu prudkou strelou pod brvno Konrad Laimer.

    VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Bayern

    Hancko odohral celý duel, ale jeho tímu sa už zdramatizovať koncovku nepodarilo a zostal na štyroch bodoch. Bayern nazbieral doteraz spolu osem.

    V bráne Bayernu nastúpil po trojzápasovej pauze zavinenej zranením Manuel Neuer a s číslom 164 sa osamostatnil na treťom mieste historického poradia štartov v Lige majstrov.

    Prekonal zápisy Lionela Messiho i bývalého spoluhráča Thomasa Müllera a pred ním sú už iba dve legendy – Cristiano Ronaldo (183) a Iker Casillas (177).

    Kaneovi sa nepodarilo vyrovnať rekord Ronalda, ktorý skóroval v jedenástich zápasoch Ligy majstrov za sebou. Séria anglického útočníka sa skončila na desiatich stretnutiach.

    Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Bayern Mníchov (Liga majstrov, 4. kolo)
    Bayern's Harry Kane, left, challenges for the ball with Atletico Madrid's Pablo Barrios, right, and Robin Le Normand during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's Alexander Sorloth, right, and Bayern's Dayot Upamecano challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Bayern's Josip Stanisic, centre, challenges for the ball with Atletico Madrid's Robin Le Normand, right, and Marc Pubill, left, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Bayern's Josip Stanisic, right, and Atletico Madrid's Marc Pubill challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    37 fotografií
    Bayern's Tom Bischof, left, and Josip Stanisic, centre right, challenge for the ball with Atletico Madrid's Giuliano Simeone during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Alexander Sorloth, right, and Bayern's Dayot Upamecano challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Tom Bischof, left, and Atletico Madrid's Giuliano Simeone challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico's players observe a moment of silence for late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's, left, and Atletico's players observe a moment of silence for late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Josip Stanisic, centre, and Atletico Madrid's Julian Alvarez, left, challenge for the ball the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone, left, and Bayern's assistant coach Aaron Danks greet each other before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's, left, and Atletico's players observe a moment of silence for late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXA screen shows a portrait of late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe screen shows Atletico Madrid's, left, and Bayern Munich's team emblems before their Champions League opening phase soccer match in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Harry Kane, centre, applauds to fans with teammates after the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's players celebrate after the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, right, celebrates with Joshua Kimmich after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Michael Olise, centre, and Atletico Madrid's Pablo Barrios, right, challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Joshua Kimmich, left, and Atletico Madrid's Ademola Lookman challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Michael Olise, centre, and Atletico Madrid's Pablo Barrios challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, centre, celebrates with Harry Kane, right, and Nathaniel Brown after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, centre, celebrates with Harry Kane, right, and Nathaniel Brown after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, second from right, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, right, celebrates with Harry Kane after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, right, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, right, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's, left, and Atletico's players observe a moment of silence for late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, top, clears the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, right, makes a save as Bayern's Harry Kane, centre, shoots on goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Luis Diaz, left, and Atletico Madrid's Giuliano Simeone challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer scores his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, centre, reacts as Bayern's Lennart Karl, centre background, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Lennart Karl controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, right, reacts after Bayern's Lennart Karl, left, scored the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Lennart Karl, centre, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Lennart Karl, centre, celebrates after scoring the opening goal past Atletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, left, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Lennart Karl, right, celebrates with Tom Bischof after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Za šestnásť minút 4:0

    Paríž St. Germain je s plným počtom 12 bodov priebežne na čele súťaže po suverénnom triumfe na pôde Villarrealu.

    Úradujúci šampión mal raketový štart a aj vďaka katastrofálnej defenzíve súpera viedol v jednoznačnom zápase na štadióne El Madrigal už po 16 minútach a dvoch sekundách 4:0.

    Podľa UEFA sa žiadnemu tímu v histórii Ligy majstrov nepodarilo streliť štyri góly rýchlejšie. Skóre otvoril v 9. minúte Joao Neves, o chvíľu zvýšil na 2:0 Desire Doue a vzápätí pridal tretí gól Parížanov Senny Mayulu.

    Parádny vstup do duelu potom podčiarkol Fabian Ruiz, ktorý po zmene strán pridal svoj druhý zápis.

    Gólový účet uzavrel David Boly. PSG ťahá v LM šnúru 14 zápasov bez prehry, čo je nový klubový rekord.

    VIDEO: Zostrih zápasu Villarreal - PSG

    Yamal pokoril rekord

    Barcelona sa v daždi na Camp Nou proti Aston Ville gólovo presadila už v 7. minúte zásluhou Laminea Yamala.

    Devätnásťročný krídelník svojím v poradí 14. zásahom prekonal historický rekord v počte gólov strelených v LM pred dovŕšením veku 20 rokov, ktorý doteraz držal spolu s Kylianom Mbappem.

    V druhom polčase sa dvakrát presadil Raphinha a potvrdil tretie víťazstvo Kataláncov v ligovej fáze.

    VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Aston Villa

    Aston Villa stratila prvé body v prebiehajúcom ročníku a rovnako ako Barcelona má bilanciu 3-0-1.

    Fotogaléria zo zápasu FC Barcelona - Aston Villa (Liga majstrov, 4. kolo)
    Barcelona's Fermin Lopez passes the ball during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)
    Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)
    Barcelona's Lamine Yamal, left, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)
    Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)
    37 fotografií
    Barcelona, left, and Aston Villa players observe a minute of silence in memory of Spanish CD Tenerife's player Jesus de Miguel, who lost his life, before the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal, right, is challenged by Aston Villa's Emiliano Buendia during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal, right, is challenged by Aston Villa's Emiliano Buendia, center, during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona players observe a minute of silence in memory of Spanish CD Tenerife's player Jesus de Miguel, who lost his life, before the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha, center, in action during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Aston Villa's Matty Cash, right, and Ross Barkley leave the field after the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Anthony Gordon controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Aston Villa's Matty Cash, right, and Ross Barkley leave the field after the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal takes a shot challenged by Aston Villa's Ian Maatsen during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Aston Villa's Leon Goretzka is tackled by Barcelona's Lamine Yamal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal takes a shot during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha scores his side's second goal past Aston Villa's goalkeeper Zion Suzuki during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha scores his side's second goal past Aston Villa's goalkeeper Zion Suzuki during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's head coach Hansi Flick holds the ball on the touchline during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha, center, celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha, center, celebrates with Fermin Lopez, left, and Anthony Gordon after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Anthony Gordon controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha celebrates with Lamine Yamal after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha, center, celebrates with Fermin Lopez, left, and Anthony Gordon after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha scores his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Fermin Lopez kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha scores his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Aston Villa's goalkeeper Zion Suzuki makes a save from Barcelona's Lamine Yamal during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha is challenged by Aston Villa's Pau Torres during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Anthony Gordon misses with a chance as Aston Villa's goalkeeper Zion Suzuki watches the shot go wide during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Raphinha, left, is challenged by Aston Villa's Victor Lindeloef during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Britain's Prince William and his son, Prince George watch the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Britain's Prince William and his son, Prince George watch the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Britain's Prince William and his son, Prince George watch the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Anthony Gordon, right, is challenged by Aston Villa's John McGinn during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal is challenged by Aston Villa's Ian Maatsen during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Aston Villa in Barcelona, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)

    Parádny obrat United

    Deväťzápasovú šnúru bez výhry ukončil Manchester United, ktorý doma otočil s rímskym AS z 0:2 na 3:2 v súťaži má na konte šesť bodov.

    Skóre v prospech Rimanov otvoril v 11. minúte Matias Soule, ktorý po strate lopty domácich skóroval strelou na bližšiu žrď. V 18. minúte zvýšil na 2:0 Donyell Malen, keď premenil pokutový kop nariadený za ruku Aydena Heavena.

    Kapitán Bruno Fernandes potom premenil opakovanú penaltu a v záverečnej desaťminútovke sa o otočku postaral dvojgólový Matheus Cunha.

    VIDEO: Manchester United otočil z 0:2 na 3:2

    Ten v nadstavení videl po dvoch žltých kartách aj červenú. Domáci fanúšikovia sa pokúsili narušiť priebeh stretnutia hádzaním tenisových loptičiek na trávnik Old Traffordu.

    Protest, ktorý vopred avizovali na sociálnych sieťach, spôsobil iba krátke prerušenie hry.

    Inter uspel rozdielom triedy

    Milánsky Inter uspel na pôde Feyenoordu hladko 3:0. Vyhrával už od 8. minúty zásluhou Yanna Aurela Bissecka, ktorý si na hranici šestnástky spracoval prihrávku a technickou strelou umiestnil loptu k vzdialenejšej žrdi.

    Brankár Feyenoordu Tjark Ernst nemal šancu zasiahnuť. Ešte do prestávky zvýšil na 2:0 pre hostí hlavičkou od brvna Francesco Pio Esposito a po prestávke sa tešil aj Piotr Zieliňski.

    Inter si pripísal druhú výhru a má šesť bodov, holandský tím má na konte tri.

    VIDEO: Zostrih zápasu Feyenoord - Inter

    Sauer chýbal pre zranenie

    Stuttgart utrpel prvú prehru v prebiehajúcom ročníku LM, keď podľahol na ihrisku Galatasarayu Istanbul 0:2 po góloch ruského reprezentanta Alekseja Batrakova. Na zápasovej súpiske Stuttgartu chýbal zranený slovenský reprezentant Leo Sauer.

    Už v 8. minúte sa mohol v Turecku dostať do náskoku, ale strela Jamieho Lewelinga skončila na oboch žrdiach domácej brány. Gólovo udrelo vzápätí na druhej strane a to hneď dvakrát v priebehu troch minút.

    O oba zásahy sa postaral Batrakov a Galatasaray tak jeho zásluhou viedol už po štvrťhodine hry 2:0.

    VIDEO: Zostrih zápasu Galatasaray - Stuttgart

    Bundesligista sa márne snažil aspoň o korekciu skóre, gól Chrisa Führicha v druhej časti neplatil pre ofsajd.

    Turecký šampión má na konte šesť bodov, o bod menej ako Stuttgart.

    Prvý bod pre Lille

    Šachtar na neutrálnej pôde na londýnskom Stamford Bridge prehral so Sportingom Lisabon 0:1. Hostia nastúpili už pod vedením dočasného kouča Tiaga Fernandesa, ktorý nahradil odvolaného Ruia Borgesa.

    O zisku troch bodov rozhodol v 59. minúte Issa Doumbia, ktorý v páde poslal loptu do siete. Sporting si vo štvrtom dueli pripísal tretie víťazstvo.

    VIDEO: Zostrih zápasu Šachtar - Sporting

    Duel sa hral pod taktovkou trojice slovenských rozhodcov Ivan Kružliak, Branislav Hancko a Ján Pozor.

    Prvý bod získalo Lille, francúzsky zástupca remizoval na ihrisku nórskeho FK Bodö/Glimt 0:0. Bodö vyhralo predchádzajúce štyri domáce zápasy hlavnej fázy LM.

    VIDEO: Zostrih zápasu Bodö - Lille


    Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy:

    Atlético Madrid - Bayern Mníchov 0:2 (0:0)

    Góly: 54. Karl, 74. Laimer

    /D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

    Barcelona - Aston Villa 3:0 (1:0)

    Góly: 52. a 64. Raphinha, 7. Yamal

    Bodö/Glimt - Lille 0:0

    Feyenoord - Inter Miláno 0:3 (0:2)

    Góly: 8. Bisseck, 34. Esposito, 54. Zieliňski

    LASK - Slovan 4:0 (3:0)

    Góly: 19. a 37. Jörgensen, 44. Ljubičič, 48. Adeniran

    Manchester United - AS Rím 3:2 (0:2)

    Góly: 83. a 86. Cunha, 58. Fernandes (z 11 m) - 11. Soule, 18. Malen (z 11 m), ČK: 90.+1 Cunha po druhej ŽK

    Villarreal - PSG 0:6 (0:4)

    Góly: 17. a 50. Ruiz, 9. Neves, 12. Doue, 13. Mayulu, 78. Boly

    Galatasaray - Stuttgart 2:0 (2:0)

    Góly: 12. a 15. Batrakov

    /L. Sauer (Stuttgart) mimo zápasovej súpisky pre zranenie/

    Šachtar Doneck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)

    Gól: 59. Doumbia

    Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor (všetci SR), hralo sa v Londýne

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    ut 23:121
    Fotka zo zápasu FK Bodö/Glimt - Lille OSC.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Bodö obranu hostí zlomiť nedokázalo. Lille získalo prvé body v ligovej fázePozrite si sumár z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FK Bodö/Glimt - Lille OSC.
    ut 18:00
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    ut 23:121
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