Rozlet Aston Villy rázne zastavila Barcelona. PSG koncertovalo, famózna otočka Manchestru United

Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom prehrali v utorkovom stretnutí 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov doma s Bayernom Mníchov 0:2.
Obhajca trofeje Paríž St. Germain je naďalej stopercentný po suverénnom víťazstve na ihrisku Villarrealu 6:0, Barcelona si doma poradila s Aston Villou 3:0.
Bayern mal na Estadio Metropolitano viac z hry, ale v prvom polčase bez výrazných príležitostí.
V 17. minúte Joshua Kimmich po chybe obrany Atletica preloboval nielen brankára Jana Oblaka, ale aj bránu. Lennart Karl následne vystrelil nad a v 28. minúte Harry Kane po centri Konrada Laimera akrobaticky zakončil tesne vedľa žrde.
Anglický útočník sa dostal k strele aj v 34. minúte, jeho pokus však zblokoval Robin Le Normand. Atletico hrozilo najmä zo štandardných situácií, ale do kabín sa išlo za bezgólového stavu.
Bavori sa presadili až po prestávke – v 54. minúte využil Lennart Karl veľkú chybu Robina Le Normanda a v 74. minúte spečatil víťazstvo Bayernu prudkou strelou pod brvno Konrad Laimer.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Bayern
Hancko odohral celý duel, ale jeho tímu sa už zdramatizovať koncovku nepodarilo a zostal na štyroch bodoch. Bayern nazbieral doteraz spolu osem.
V bráne Bayernu nastúpil po trojzápasovej pauze zavinenej zranením Manuel Neuer a s číslom 164 sa osamostatnil na treťom mieste historického poradia štartov v Lige majstrov.
Prekonal zápisy Lionela Messiho i bývalého spoluhráča Thomasa Müllera a pred ním sú už iba dve legendy – Cristiano Ronaldo (183) a Iker Casillas (177).
Kaneovi sa nepodarilo vyrovnať rekord Ronalda, ktorý skóroval v jedenástich zápasoch Ligy majstrov za sebou. Séria anglického útočníka sa skončila na desiatich stretnutiach.
Za šestnásť minút 4:0
Paríž St. Germain je s plným počtom 12 bodov priebežne na čele súťaže po suverénnom triumfe na pôde Villarrealu.
Úradujúci šampión mal raketový štart a aj vďaka katastrofálnej defenzíve súpera viedol v jednoznačnom zápase na štadióne El Madrigal už po 16 minútach a dvoch sekundách 4:0.
Podľa UEFA sa žiadnemu tímu v histórii Ligy majstrov nepodarilo streliť štyri góly rýchlejšie. Skóre otvoril v 9. minúte Joao Neves, o chvíľu zvýšil na 2:0 Desire Doue a vzápätí pridal tretí gól Parížanov Senny Mayulu.
Parádny vstup do duelu potom podčiarkol Fabian Ruiz, ktorý po zmene strán pridal svoj druhý zápis.
Gólový účet uzavrel David Boly. PSG ťahá v LM šnúru 14 zápasov bez prehry, čo je nový klubový rekord.
VIDEO: Zostrih zápasu Villarreal - PSG
Yamal pokoril rekord
Barcelona sa v daždi na Camp Nou proti Aston Ville gólovo presadila už v 7. minúte zásluhou Laminea Yamala.
Devätnásťročný krídelník svojím v poradí 14. zásahom prekonal historický rekord v počte gólov strelených v LM pred dovŕšením veku 20 rokov, ktorý doteraz držal spolu s Kylianom Mbappem.
V druhom polčase sa dvakrát presadil Raphinha a potvrdil tretie víťazstvo Kataláncov v ligovej fáze.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Aston Villa
Aston Villa stratila prvé body v prebiehajúcom ročníku a rovnako ako Barcelona má bilanciu 3-0-1.
Parádny obrat United
Deväťzápasovú šnúru bez výhry ukončil Manchester United, ktorý doma otočil s rímskym AS z 0:2 na 3:2 v súťaži má na konte šesť bodov.
Skóre v prospech Rimanov otvoril v 11. minúte Matias Soule, ktorý po strate lopty domácich skóroval strelou na bližšiu žrď. V 18. minúte zvýšil na 2:0 Donyell Malen, keď premenil pokutový kop nariadený za ruku Aydena Heavena.
Kapitán Bruno Fernandes potom premenil opakovanú penaltu a v záverečnej desaťminútovke sa o otočku postaral dvojgólový Matheus Cunha.
VIDEO: Manchester United otočil z 0:2 na 3:2
Ten v nadstavení videl po dvoch žltých kartách aj červenú. Domáci fanúšikovia sa pokúsili narušiť priebeh stretnutia hádzaním tenisových loptičiek na trávnik Old Traffordu.
Protest, ktorý vopred avizovali na sociálnych sieťach, spôsobil iba krátke prerušenie hry.
Inter uspel rozdielom triedy
Milánsky Inter uspel na pôde Feyenoordu hladko 3:0. Vyhrával už od 8. minúty zásluhou Yanna Aurela Bissecka, ktorý si na hranici šestnástky spracoval prihrávku a technickou strelou umiestnil loptu k vzdialenejšej žrdi.
Brankár Feyenoordu Tjark Ernst nemal šancu zasiahnuť. Ešte do prestávky zvýšil na 2:0 pre hostí hlavičkou od brvna Francesco Pio Esposito a po prestávke sa tešil aj Piotr Zieliňski.
Inter si pripísal druhú výhru a má šesť bodov, holandský tím má na konte tri.
VIDEO: Zostrih zápasu Feyenoord - Inter
Sauer chýbal pre zranenie
Stuttgart utrpel prvú prehru v prebiehajúcom ročníku LM, keď podľahol na ihrisku Galatasarayu Istanbul 0:2 po góloch ruského reprezentanta Alekseja Batrakova. Na zápasovej súpiske Stuttgartu chýbal zranený slovenský reprezentant Leo Sauer.
Už v 8. minúte sa mohol v Turecku dostať do náskoku, ale strela Jamieho Lewelinga skončila na oboch žrdiach domácej brány. Gólovo udrelo vzápätí na druhej strane a to hneď dvakrát v priebehu troch minút.
O oba zásahy sa postaral Batrakov a Galatasaray tak jeho zásluhou viedol už po štvrťhodine hry 2:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Galatasaray - Stuttgart
Bundesligista sa márne snažil aspoň o korekciu skóre, gól Chrisa Führicha v druhej časti neplatil pre ofsajd.
Turecký šampión má na konte šesť bodov, o bod menej ako Stuttgart.
Prvý bod pre Lille
Šachtar na neutrálnej pôde na londýnskom Stamford Bridge prehral so Sportingom Lisabon 0:1. Hostia nastúpili už pod vedením dočasného kouča Tiaga Fernandesa, ktorý nahradil odvolaného Ruia Borgesa.
O zisku troch bodov rozhodol v 59. minúte Issa Doumbia, ktorý v páde poslal loptu do siete. Sporting si vo štvrtom dueli pripísal tretie víťazstvo.
VIDEO: Zostrih zápasu Šachtar - Sporting
Duel sa hral pod taktovkou trojice slovenských rozhodcov Ivan Kružliak, Branislav Hancko a Ján Pozor.
Prvý bod získalo Lille, francúzsky zástupca remizoval na ihrisku nórskeho FK Bodö/Glimt 0:0. Bodö vyhralo predchádzajúce štyri domáce zápasy hlavnej fázy LM.
VIDEO: Zostrih zápasu Bodö - Lille
Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy:
Atlético Madrid - Bayern Mníchov 0:2 (0:0)
Góly: 54. Karl, 74. Laimer
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
Barcelona - Aston Villa 3:0 (1:0)
Góly: 52. a 64. Raphinha, 7. Yamal
Bodö/Glimt - Lille 0:0
Feyenoord - Inter Miláno 0:3 (0:2)
Góly: 8. Bisseck, 34. Esposito, 54. Zieliňski
LASK - Slovan 4:0 (3:0)
Góly: 19. a 37. Jörgensen, 44. Ljubičič, 48. Adeniran
Manchester United - AS Rím 3:2 (0:2)
Góly: 83. a 86. Cunha, 58. Fernandes (z 11 m) - 11. Soule, 18. Malen (z 11 m), ČK: 90.+1 Cunha po druhej ŽK
Villarreal - PSG 0:6 (0:4)
Góly: 17. a 50. Ruiz, 9. Neves, 12. Doue, 13. Mayulu, 78. Boly
Galatasaray - Stuttgart 2:0 (2:0)
Góly: 12. a 15. Batrakov
/L. Sauer (Stuttgart) mimo zápasovej súpisky pre zranenie/
Šachtar Doneck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
Gól: 59. Doumbia
Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor (všetci SR), hralo sa v Londýne