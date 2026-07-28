Hektické predĺženie zariadilo postup. Guľa s Rigou sa pozrú do ďalšieho predkola

Futbalisti Apollonu Limassol si hladko vybojovali postup do 3. predkola Konferenčnej ligy. Po víťazstve 4:0 na pôde gruzínskeho tímu Dila Gori zvíťazili aj v odvete 3:0.
Úspešne si počínal lotyšský tím FC Riga vedený slovenským trénerom Adrianom Guľom. Po víťazstve 3:2 v prvom zápase so severomacedónskym Vardarom Skopje zvíťazil aj doma 5:2 po predĺžení.
Postúpila aj kosovská Drita, doma zdolala Florianu z Malty 2:1 po predĺžení.
Konferenčná liga - odvety 2. predkola
Apollon Limassol – Dila Gori 3:0 (1:0)
/prvý zápas: 4:0, postúpil Limassol/
Riga FC – Vardar Skopje 5:2 pp (0:1, 1:2)
ČK: 19. Najdovski (Skopje)
/prvý zápas: 3:2, Riga postúpila/
FC Drita – Floriana 2:1 pp (0:1, 1:1)
/prvý zápas: 1:1, Drita postúpila/