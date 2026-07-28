Hektické predĺženie zariadilo postup. Guľa s Rigou sa pozrú do ďalšieho predkola

Adrián Guľa - tréner Riga FC.
Adrián Guľa - tréner Riga FC. (Autor: Riga Football Club - facebook)
TASR|28. júl 2026 o 22:42
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Po predĺžení rozhodla o víťazstve aj Drita.

Futbalisti Apollonu Limassol si hladko vybojovali postup do 3. predkola Konferenčnej ligy. Po víťazstve 4:0 na pôde gruzínskeho tímu Dila Gori zvíťazili aj v odvete 3:0.

Úspešne si počínal lotyšský tím FC Riga vedený slovenským trénerom Adrianom Guľom. Po víťazstve 3:2 v prvom zápase so severomacedónskym Vardarom Skopje zvíťazil aj doma 5:2 po predĺžení.

Postúpila aj kosovská Drita, doma zdolala Florianu z Malty 2:1 po predĺžení.

Konferenčná liga - odvety 2. predkola

Apollon Limassol – Dila Gori 3:0 (1:0)

/prvý zápas: 4:0, postúpil Limassol/

Riga FC – Vardar Skopje 5:2 pp (0:1, 1:2)

ČK: 19. Najdovski (Skopje)

/prvý zápas: 3:2, Riga postúpila/

FC Drita – Floriana 2:1 pp (0:1, 1:1)

/prvý zápas: 1:1, Drita postúpila/

Konferenčná liga

    Adrián Guľa - tréner Riga FC.
    Adrián Guľa - tréner Riga FC.
    Hektické predĺženie zariadilo postup. Guľa s Rigou sa pozrú do ďalšieho predkola
    dnes 22:42
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