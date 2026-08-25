Historický moment pre klub z Azerbajdžanu. Prvýkrát v histórii postúpil do Ligy majstrov

Futbalisti Sabah FC si premiérovo zahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov 2026/2027. Klub z Azerbajdžanu rozhodol o svojom postupe v domácej odvete play off, v ktorej zmazal jednogólové manko z prvého duelu a napokon zdolal Hapoel Beer Ševa 5:2 po predĺžení.
Pred týždňom na neutrálnej pôde v Bukurešti zvíťazil izraelský šampión 2:1.
Domáci prehrávali 0:1 aj 1:2, ale dokázali zápas otočiť. Za stavu 2:2 im zachránil predĺženie Tellur Mutallimov, ktorý sa presadil volejom po rohovom kope vo štvrtej minúte nadstaveného času.
V predĺžení rozhodol o postupe Orphe Mbina, poistku pridal Joy-Lance Mickels. Hostia dohrávali s deviatimi hráčmi po vylúčeniach Djibrila Diopa a Eliela Peretza.
Sabah, ktorý vznikol len v roku 2017, si tak hneď po zisku premiérového ligového titulu zahrá v ligovej fáze najprestížnejšej pohárovej súťaže.
Liga majstrov - odvety play-off
Sabah FC – Hapoel Beer Ševa 5:2 pp (1:1, 3:2)
Góly: 38. Nwachukwu, 74. Rachmonalijev, 90.+4 Mutallimov, 102. Mbina, 115. Mickels - 10. Zlatanovič, 61. Mizrahi
ČK: 100. Diop, 117. Peretz (obaja Hapoel) obaja po druhej ŽK
/prvý zápas: 1:2, Sabah postúpil do ligovej fázy LM/