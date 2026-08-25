Historický moment pre klub z Azerbajdžanu. Prvýkrát v histórii postúpil do Ligy majstrov

Futbalisti FC Sabah.
Futbalisti FC Sabah. (Autor: FC Sabah)
TASR|25. aug 2026 o 21:46
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V predĺžení rozhodol o postupe Orphe Mbina.

Futbalisti Sabah FC si premiérovo zahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov 2026/2027. Klub z Azerbajdžanu rozhodol o svojom postupe v domácej odvete play off, v ktorej zmazal jednogólové manko z prvého duelu a napokon zdolal Hapoel Beer Ševa 5:2 po predĺžení.

Pred týždňom na neutrálnej pôde v Bukurešti zvíťazil izraelský šampión 2:1.

Domáci prehrávali 0:1 aj 1:2, ale dokázali zápas otočiť. Za stavu 2:2 im zachránil predĺženie Tellur Mutallimov, ktorý sa presadil volejom po rohovom kope vo štvrtej minúte nadstaveného času.

V predĺžení rozhodol o postupe Orphe Mbina, poistku pridal Joy-Lance Mickels. Hostia dohrávali s deviatimi hráčmi po vylúčeniach Djibrila Diopa a Eliela Peretza.

Sabah, ktorý vznikol len v roku 2017, si tak hneď po zisku premiérového ligového titulu zahrá v ligovej fáze najprestížnejšej pohárovej súťaže.

Liga majstrov - odvety play-off

Sabah FC – Hapoel Beer Ševa 5:2 pp (1:1, 3:2)

Góly: 38. Nwachukwu, 74. Rachmonalijev, 90.+4 Mutallimov, 102. Mbina, 115. Mickels - 10. Zlatanovič, 61. Mizrahi

ČK: 100. Diop, 117. Peretz (obaja Hapoel) obaja po druhej ŽK

/prvý zápas: 1:2, Sabah postúpil do ligovej fázy LM/

Liga majstrov

Liga majstrov

    Futbalisti FC Sabah.
    Futbalisti FC Sabah.
    Historický moment pre klub z Azerbajdžanu. Prvýkrát v histórii postúpil do Ligy majstrov
    dnes 21:46
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