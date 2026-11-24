Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku remizovali v 5. kole ligovej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchestru City 2:2.
Deľbou bodov sa skončil aj druhý utorkový šláger, v ktorom londýnsky Arsenal hral s Borussiou Dortmund nerozhodne 1:1.
Stopercentnú bilanciu si udržuje Real Madrid, ktorý otočil proti PSV Eindhoven v druhom polčase z 0:1 na 5:1 aj vďaka dvom gólom Kyliana Mbappého a s 15 bodmi vedie tabuľku.
Návrat De Bruyneho na pôdu Citizens
Na Etihad Stadium, kde sa vrátil po dlhoročnom pôsobení belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, čakali diváci na prvú gólovú príležitosť do 43. minúty, keď brankár City Gianluigi Donnarumma vytiahol výborný zákrok proti hlavičkovému zakončeniu Sama Beukemu.
Domáci nezobrali výstrahu vážne a po prestávke sa už podarilo skórovať Rasmusovi Höjlundovi, ktorý po prienikovej prihrávke Billyho Gilmoura krížnou strelou cez obrancu poslal Neapol do vedenia.
Domáci sa presadili v 67. minúte zásluhou Ayyouba Bouaddiho, ale z vyrovnania sa tešili iba deväť minút, po centri Leonarda Spinazzola z voleja prinavrátil hosťom vedenie Noa Lang. City v závere zatlačilo súpera, Joško Gvardiol trafil žrď.
Domáci napokon vydreli bod, v 86. minúte zariadil remízu strelou k ľavej žrdi Ryan Cherki. City tak má po piatich zápasoch na konte 10 bodov, „Partenopei“ štyri.
Arsenal opäť nebodoval naplno
Arsenal začal proti Borussii zostra, už v 10. minúte Viktor Gyökeres napriahol spoza šestnástky a delovkou pod brvno prekonal Gregora Kobela.
VIDEO: Gól Gyökeresa
Londýnčania mali aj v ďalšom priebehu navrch, Kobel sa tentoraz vyznamenal pri strele Christosa Tzolisa a následnú dorážku Noniho Maduekeho zablokoval Daniel Svensson.
Dortmund odpovedal po prestávke, Maximilian Beier si zasekol Gabriela a zakončil po zemi k bližšej žrdi - 1:1.
VIDEO: Gól Beiera
Anglickému majstrovi a finalistovi minulosezónnej edície LM mohol prinavrátiť vedenie Piero Hincapie, jeho hlavičku zneškodnil Kobel. Borussia naďalej hrýzla, v 69. minúte dorazil loptu do siete Jobe Bellingham, no gól neplatil pre ofsajd.
Nemecký tím už ustál záverečný tlak, aj preto, že Declan Rice trafil tyč. Arsenal tak druhýkrát v tejto sezóne LM stratil body, na konte ich má 11, Dortmund o bod menej.
Real spustil kanonádu po zmene strán
PSV začal proti domácemu Realu bez rešpektu. Už v 5. minúte mohol San Bernabeu šokovať Ruben van Bommel, z úniku však minul bránu.
„Biely balet“ kontroval strelou Viniciusa Juniora, ktorý opečiatkoval spojnicu brány.
Skóre napokon otvorili aktívnejší hostia, po polhodine hry Aurelien Tchouameni vo vlastnom pokutovom území prišliapol kopačku Svena Mijnansa a rozhodca po preskúmaní videa nariadil penaltu, ktorú premenil Ivan Perišič - 0:1.
Chorvátsky veterán sa stal vo veku 37 rokov a 295 dní štvrtým najstarším strelcom v histórii LM.
Po zmene strán Real ožil a v priebehu desiatich minút otočil skóre. Najprv Federico Valverde presne zakončil z prvej po pätičke Ardu Gülera a následne sa presadil parádnou strelou spoza šestnástky Jude Bellingham.
VIDEO: Gól Bellinghama
O ďalšie štyri minúty neskôr už španielsky tím viedol 3:1 po góle Kyliana Mbappého, ktorý využil zlú rozohrávku hostí a presadil sa po prihrávke Gülera.
Mbappé v závere svojím druhým gólom zvýšil na 4:1 a triumf spečatil Vinicius Junior.
Real tak vyhral aj piaty zápas v prebiehajúcej sezóne LM a natiahol víťaznú sériu vo všetkých súťažiach už na desať stretnutí.
Lens hanebnú prehru neodčinilo
Lipsko zdolalo Lens 3:1, duel viedla trojica slovenských rozhodcov Ivan Kružliak, Branislav Hancko a Ján Pozor. Francúzsky klub prehral už štvrtý zápas v rade, naposledy hanebne s talianskym Comom 1:9.
V spanilej jazde pokračuje Como, účastník talianskej Serie A zvíťazil nad AEK Atény 1:0 gólom Luisa Millu z 57. minúty a slávil štvrtý triumf v súťaži.
Už v prvom polčase nepremenil penaltu domáci Lucas Da Cunha. V ďalšom zápase Feyenoord Rotterdam prehral s FC Porto 0:1.
Tretie víťazstvo za sebou vybojovali hráči Galatasarayu Istanbul, ktorí zdolali Aston Villu 1:0 a s deviatimi bodmi sa dotiahli na svojho súpera.
Druhú výhru v prebiehajúcom ročníku LM si pripísal FK Bodö/Glimt, ktorý si poradil s LASK Linz 1:0.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
Arsenal - Dortmund 1:1 (1:0)
Góly: 10. Gyökeres - 55. Beier
Como - AEK 1:0 (0:0)
Gól: 57. Milla
Feyenoord - FC Porto 1:1 (0:1)
Gól: 3. Targhalline (vl.)
Manchester City - Neapol 2:2 (0:0)
Góly: 67. Bouaddi, 86. Cherki - 55. Höjlund, 76. Lang
RB Lipsko - Lens 3:1 (2:0)
Góly: 9. a 90.+4 Nusa, 6. Raum - 58. Udol
Real Madrid - PSV Eindhoven 5:1 (0:1)
Góly: 64. a 84. Mbappé, 50. Valverde, 60. Bellingham, 87. Vinicius - 32. Perišič (z 11 m)
FK Bodö/Glimt - LASK 1:0 (0:0)
Gól: 90+2. Helmersen
Galatasaray - Aston Villa 1:0 (0:0)
Gól: 77. Gül