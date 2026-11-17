Nórski futbalisti postúpili do štvrťfinále Ligy národov. V záverečnom kole skupiny A4 zdolali v Kodani Dánsko 3:2. Dramatický zápas rozhodol Haaland premenenou penaltou v 6. minúte nadstaveného času.
Oba tímy skončili s 9 bodmi, ale Nórsko vyhralo oba vzájomné zápasy. Dánom by stačila aj remíza.
- ONLINE: Wales - Portugalsko dnes, Liga národov 2026/2027 LIVE (A-divízia)
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Prvé miesto obsadilo Portugalsko, ktoré aj v oslabení vyhralo vo Walese 3:2. Wales skončil v skupine posledný.
Portugalsko zachránil striedajúci hráč
Portugalsko chcelo odčiniť domáci kolaps s Dánskom (1:4) a v druhom zápase po konci Cristiana Ronalda v národnom tíme išlo do vedenia po zakončení Bruna Fernandesa spoza šestnástky v 11. minúte.
Hneď potom však nezachytilo akciu domácich a David Brooks vyrovnal. Do polčasu ešte skórovali oba tímy, tentoraz odpovedali expresne na inkasovaný gól Portugalci.
Sorba Thomas skóroval na 2:1 v 40. minúte a o tri minúty neskôr vyrovnal po centri na zadnej žrdi Pedro Neto. Piaty triumf zo šiestich duelov napokon pre hostí zariadil striedajúci Carlos Forbs.
Wales zachránila od prípadného priameho zostupu o divíziu nižšie domáca výhra 2:1 nad Nórskom. Zverenci Craiga Bellamyho sa tak predstavia v marcovej baráži o udržanie sa v A-divízii.
Haaland zmrazil Kodaň v nadstavenom čase
V Kodani diváci zažili drámu až do záveru stretnutia. Dáni viedli v 14. minúte už 2:0, keď sa presadili Rasmus Höjlund a Pierre-Emile Höjbjerg.
Postupujúci po skupinovej fáze Ligy národov
účastníci štvrťfinále: Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Holandsko, Anglicko, Španielsko, Portugalsko, Nórsko
priamy postup do A-divízie: Švajčiarsko, Severné Írsko, Rakúsko, Švédsko
priamy postup do B-divízie: Albánsko, Čierna Hora, Slovensko, Island
Nóri však boli aktívni a odmenou im bol gól Erlinga Haalanda, ktorý však napokon neplatil pre ruku.
Kanonier sa potom predsa len dočkal o niekoľko minút neskôr, po chybe brankára Hermansena a dobrom napádaní Ödegaarda dal do prázdnej brány Dánov jeden z najjednoduchších gólov svojej kariéry.
Haaland mal viacero šancí aj po zmene strán, no neujala sa ani jedna a vyrovnať musel až kapitán Ödegaard v 83. minúte.
Všetko nasvedčovalo tomu, že Nórom to už stačiť nebude, no jeden z domácich zahral v pokutovom území rukou a Haaland sa v šiestej nadstavenej minúte nemýlil.
Spomedzi tímov na tretích miestach nazbierali Dáni menej bodov ako Grécko a Taliansko a po nezvládnutom závere tiež budú musieť zabojovať v baráži o udržanie sa. Nóri si naopak zaistili štvrťfinále hneď pri premiérovej účasti v A-divízii.
Severné Írsko postúpilo do "áčka" bez jedinej prehry
Možnosť udržať sa v „áčku“ budú mať okrem hráčov Dánska a Walesu aj Chorváti a Srbi. Česko a Turecko nezískali ani bod a ako dve krajiny s najhoršími výsledkami v A-divízii priamo zostúpili do B-divízie.
Pred celkovo posledným hracím dňom mali priamy postup do A-divízie istý nezdolaní víťazi svojich skupín Švédi a Rakúšania.
Severania na záver 4. skupiny B-divízie v utorok remizovali v Poľsku 1:1. Rakúsko ukončilo 3. skupinu s bilanciou 3 výhry a 3 remízy. Proti Izraelu v Debrecíne uhrali výsledok 1:1.
V priamom súboji o ďalšiu miestenku v elitnej divízii remizovalo Severné Írsko v Maďarsku tiež 1:1 a bod im stačil na postup. Ostrovný tím ukončil skupinu bez prehry a v Budapešti inkasoval vôbec prvý gól.
V baráži o postup do „áčka“ zabojujú okrem Maďarov aj Bosna a Hercegovina, Slovinsko a Írsko, ďalšie tímy, ktoré obsadili v tejto divízii vo svojej skupine druhé miesto.
Íri na záver skupinovej fázy doma zdolali Kosovo 3:0, hostia dohrávali duel o desiatich od 26. minúty. Bosna vyhrala nad Rumunskom 2:1.
Ukrajina zvíťazila v Košiciach
Tretie Kosovo zostane spoločne s Poliakmi, Ukrajincami a Škótmi v B-divízii aj v ďalšom ročníku.
Ukrajina v poslednom dueli vyhrala v Košiciach nad Gruzínskom 1:0.
Gruzínci, Izrael, Rumunsko a Severné Macedónsko si svoje miesta budú musieť udržať v marcovej baráži.
O účasť na finálovom turnaji, ktorý sa bude konať v júni 2027, tak zabojuje osmička Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Holandsko, Anglicko, Španielsko, Portugalsko a Nórsko.
O štvrťfinálových dvojiciach rozhodne piatkový žreb v Nyone, počas ktorého spoznajú súperov aj účastníci baráže o postup alebo udržanie sa v niektorej z divízií.
Ďalší program Ligy národov
žreb štvrťfinále a žreb baráže: piatok 20. novembra 2026
prvé zápasy štvrťfinále a baráže: 25.- 27. marca 2027
odvety štvrťfinále a baráže: 28.- 30. marca 2027
finálový turnaj: 9.- 13. júna 2027
semifinále: 9.- 10. júna
finále/zápas o 3. miesto: 13. júna 2027
Liga národov 2026/2027 - 6. kolo:
A-divízia - 4. skupina:
Dánsko – Nórsko 2:3 (2:1)
Góly: 11. Höjlund, 14. Höjbjerg - 37. a 90.+6 Haaland (druhý z 11 m), 83. Ödegaard
Wales – Portugalsko 2:3 (2:2)
Góly: 13. Brooks, 41. Thomas - 11. B. Fernandes, 43. Neto, 70. Forbs, ČK: 74. Neto (Portugalsko) po druhej ŽK
B-divízia - 2. skupina:
Maďarsko – Severné Írsko 1:1 (1:0)
Góly: 35. Varga - 65. Devenny
Ukrajina – Gruzínsko 1:0 (1:0)
Góly: 1. Sikan, ČK: 90. Lochošvilli (Gruz.) po druhej ŽK
/hralo sa v Košickej futbalovej aréne/
B-divízia - 3. skupina:
Izrael – Rakúsko 1:1 (1:0)
Góly: 36. Do. Peretz - 62. Kalajdžič
/hralo sa v Debrecíne/
Írsko – Kosovo 3:0 (1:0)
Góly: 28. a 50. Parrott (oba z 11 m), 75. Moylan, ČK: 26. Hajziri (Kosovo)
B-divízia - 4. skupina:
Bosna a Hercegovina – Rumunsko 2:1 (1:1)
Góly: 44. Tahirovič, 82. Bajraktarevič - 6. Birligea
Poľsko – Švédsko 1:1 (1:1)
Góly: 16. Benedyczak - 24. Larsson