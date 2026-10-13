    Exligista z východu padol u nováčika tretej ligy, nedal ani gól (Slovnaft Cup, výsledky)

    Fotka zo zápasu Svätý Jur – Nové Zámky.
    Fotka zo zápasu Svätý Jur – Nové Zámky. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|13. okt 2026 o 16:51
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    V utorok sa hrali v Slovnaft Cupe tri zápasy.

    /Správu aktualizujeme/

    Pohárová súťaž pokračovala v utorok tromi zápasmi šestnásťfinále. V akcii bol jeden nikéligista, dvaja druholigisti, dvaja treťoligisti a jeden piatoligista.

    O obrovské prekvapenie sa postaral nováčik III. ligy Stred, ktorý vyradil exligistu.

    Čadca viedla nad Prešovom už po prvom polčase 3:0 a tento stav sa už nezmenil ani po prestávke.

    V ostatných zápasoch favoriti nezaváhali. Treťoligové Nové Zámky vyhrali u lídra piatej ligy BFZ v Svätom Jure hetrikom Adama Mihálika 3:0.

    Michalovce si poradili s Lehotou pod Vtáčnikom, kde zvíťazili 3:0.

    Slovnaft Cup, 4, kolo - utorok 13. októbra:

    Lehota pod Vtáčnikom – Michalovce 0:3 (0:1)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Čadca – Prešov 3:0 (3:0)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Svätý Jur – Nové Zámky 0:3 (0:1)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Fotka zo zápasu Svätý Jur – Nové Zámky.
      Fotka zo zápasu Svätý Jur – Nové Zámky.
      Exligista z východu padol u nováčika tretej ligy, nedal ani gól (Slovnaft Cup, výsledky)
      Titanilla Bőddnes 16:51
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