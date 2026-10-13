Exligista z východu padol u nováčika tretej ligy, nedal ani gól (Slovnaft Cup, výsledky)

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Pohárová súťaž pokračovala v utorok tromi zápasmi šestnásťfinále. V akcii bol jeden nikéligista, dvaja druholigisti, dvaja treťoligisti a jeden piatoligista.
O obrovské prekvapenie sa postaral nováčik III. ligy Stred, ktorý vyradil exligistu.
Čadca viedla nad Prešovom už po prvom polčase 3:0 a tento stav sa už nezmenil ani po prestávke.
V ostatných zápasoch favoriti nezaváhali. Treťoligové Nové Zámky vyhrali u lídra piatej ligy BFZ v Svätom Jure hetrikom Adama Mihálika 3:0.
Michalovce si poradili s Lehotou pod Vtáčnikom, kde zvíťazili 3:0.
Slovnaft Cup, 4, kolo - utorok 13. októbra:
Lehota pod Vtáčnikom – Michalovce 0:3 (0:1)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Čadca – Prešov 3:0 (3:0)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Svätý Jur – Nové Zámky 0:3 (0:1)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>