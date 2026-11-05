Benfica dominuje, Leverkusen s prvou prehrou. Hráč Juventusu nastúpil proti bratovi

Benfica Lisabon si udržala vedenie v tabuľke Európskej futbalovej ligy vďaka výhre nad Lechom Poznaň 3:1.
Naopak Bayer Leverkusen stratil prvé body domácou prehrou s Olympique Marseille 0:1.
Leverkusen bol doteraz najčastejšie strieľajúcim tímom v súťaži, no proti Marseille kľúč nenašiel. Najväčšiu šancu mal Španiel Gutiérrez, po Schickovej prihrávke otriasol loptu o brevno. Český útočník dvanásty gól v sezóne nepridal.
Naopak Alžírčan Gújrí dotiahol sólo k víťaznému gólu, prvú, ktorú Bayer v súťaži inkasoval.
Hoffenheim bez zranenej českej trojice remizoval na ihrisku Crystal Palace 1:1. Anglický tím má stále ďaleko do formy, ktorá mu na jar vyniesla triumf v Konferenčnej lige. Po troch prehrách sa v Premier League prepadol na zostupové priečky a má najhoršiu obranu v celej súťaži. Francúzsky tréner Pierre Sage je pod stále silnejúcim tlakom.
Benfica prelomila obranu Lechu už v šiestej minúte, keď nadvakrát brankára prestrelil Rafa Silva. Druhý zásah pridal po povedenej sólovej akcii Argentínčan Prestianni. Švéd Bengtsson zápas len na chvíľu zdramatizoval.
Poľský majster klesol na predposledné miesto s jediným bodom a skóre 2:12. Za ním už je len Armenia, ktorá o prvé body prišla v dueli s portugalským Torreense dvoma gólmi v nastavení.
Union St. Gillois predĺžil sériu bez porážky naprieč súťažami už na 14 zápasov. Vo Vige síce prehrával po Duránovej strele, ale Švéd Zeneli dvoma gólmi vývoj otočil. A keby premenil penaltu, mohol oslavovať hattrick. Desať gólov belgického tímu v Európskej lige má osem rôznych autorov.
V Alkmaare došlo na bratský duel, keď sa domáci Peer Koopmeiners stretol so starším Teunom v drese Juventusu Turín. Ten bol spokojnejší a svojmu bývalému klubu dal gól.
Francúz Kolo Muani sa po asistencii tiež sám zapísal medzi strelca. Meerdink v závere už len znížil a Alkmaar po dvoch výhrach vyšiel naprázdno.
Európska liga - 4. kolo ligovej fázy:
AZ Alkmaar – Juventus Turín 1:2 (0:2)
Góly: 88. Meerdink - 19. Koopmeiners, 37. Kolo Muani
Benfica Lisabon – Lech Poznaň 3:1 (1:0)
Góly: 6. Silva, 67. Prestianni, 90. Sudakov - 72. Bengtsson
Celta Vigo – Union Saint-Gilloise 1:2 (1:1)
Góly: 11. Duran - 35. a 49. Zeneli
Celtic Glasgow – Besiktas Istanbul 3:2 (0:0)
Góly: 62. Osmand, 78. a 87. Duran - 54. Olaitan, 86. Kökcü
Hapoel Beer Ševa – OFI Kréta 0:2 (0:1)
Góly: 45.+2 Poungouras, 56. Fountas
Bayer Leverkusen – Olympique Marseille 0:1 (0:0)
Gól: 77. Gouiri
Sturm Graz – NK Celje 2:3 (1:2)
Góly: 40. a 90.+3 Diakite - 29. a 73. Sešlar, 45. Verbič
AFC Sunderland – Dinamo Záhreb 0:2 (0:2)
Góly: 22. Stojkovič, 39. Beljo
SC Torreense – Ararat-Armenia 2:2 (1:1)
Góly: 13. Aguirre, 90.+3 Vazquez - 41. Muradjan, 58. Wilson Valdez, ČK: 25. Aguirre - 76. Bravim
AC Miláno – Ferencváros Budapešť 0:2 (0:0)
Góly: 52. a 66. Joseph, ČK: 77. Dele (Ferencváros)
/M. Bero (Ferencváros) hral do 67. minúty/
Anderlecht Brusel – Red Bull Salzburg 2:0 (1:0)
Góly: 20. Augustinsson, 90. Winkler
Crystal Palace – TSG Hoffenheim 1:1 (0:1)
Góly: 90.+1 Kamada - 7. Prass, ČK: 77. Wharton (Palace) po 2. ŽK
Levski Sofia – Jagiellonia Bialystok 1:0 (0:0)
Gól: 83. Stojančov
Lilleström SK – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Gól: 10. Adu
/T. Pališčák hral do 78. minúty, P. Hrošovský bol kapitán, dostal ŽK, asistoval a hral do 66. minúty, D. Vavro (všetci Plzeň) hral od 78. minúty/
NEC Nijmegen – Omonia Nikózia 3:1 (0:1)
Góly: 50. a 76. Linssen, 74. Bischoff - 23. Diony /Ľ. Šatka (Omonia) hral celý zápas/
Real Sociedad – Olympique Lyon 1:1 (1:0)
Góly: 28. Óskarsson - 54. Tolisso /D. Greif (Lyon) chytal celý zápas/
Sparta Praha – AFC Bournemouth 1:3 (1:0)
Gól: 35. Singhateh - 57. Adams, 81. Evanilson, 90. Rayan, ČK: 37. Guddal (Sparta) po 2. ŽK
/J. Surovčík (Sparta) chytal celý zápas/