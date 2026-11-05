Guľova Riga ani Jablonec sa nedočkali prvej výhry. Nebyla potvrdil formu gólom

Jablonec's players celebrate their side's first goal scored during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)
Fotogaléria (10)
Jablonec's players celebrate their side's first goal scored during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov) (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2026 o 22:57
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Lotyšský tím remizoval štvrtýkrát v rade.

Futbalisti Jablonca remizovali 1:1 na ihrisku FC Riga. Český a aj lotyšský tím pod vedením Adriána Guľu po 3. kole čakajú na premiérové víťazstvo v Konferenčnej lige.

Domácich poslal do vedenia v 35. minúte z pokutového kopu Reginaldo Ramires. V 49. min. vyrovnal slovenský reprezentant Sebastián Nebyla po prihrávke krajana Dominika Hollého

Severočesi po úvodnej porážke 2:3 vo Freiburgu a remíze 0:0 s Brightonom majú v tabuľke dva body a po polovici ligovej fázy sú na 23. mieste.

Dnes nenadviazali na dve víťazstvá z 3. predkola súťaže proti inému lotyšskému súperovi RFS. Riga získala bod aj z tretieho stretnutia Konferenčnej ligy a predĺžila domácu sériu neporaziteľnosti na 24 súťažných duelov.

Fotogaléria zo zápasu Riga FC - FK Jablonec (Konferenčná liga, 3. kolo)
Jablonec's players celebrate their side's first goal scored during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)
KK40 Riga - Hráč Saidou Alioum z Jablonca počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec v Rige vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR/AP Jablonec's Saidou Alioum, front, shoots during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov) - Lotyšsko - šport - futbal - Konferenčná - liga - KL - ligová - fáza - tretie - kolo
KK39 Riga - Slovenský futbalista Dominik Hollý (vpravo) z Jablonca a Maksims Toniševs z Rigy počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec v Rige vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR/AP Riga's Maksims Tonisevs, left, and Jablonec's Dominik Holly vie for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov) - Lotyšsko - šport - futbal - Konferenčná - liga - KL - ligová - fáza - tretie - kolo - slovaciká
KK38 Riga - Slovenský futbalista Sebastian nebyla (vľavo) z Jablonca a Ahmed Ankrah z Rigy počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy Riga FC – FK Jablonec v Rige vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR/AP Jablonec's Sebastian Nebyla, left, and Riga's Ahmed Ankrah vie for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov) - Lotyšsko - šport - futbal - Konferenčná - liga - KL - ligová - fáza - tretie - kolo - slovaciká
10 fotografií
Jablonec's Saidou Alioum, left, and Riga's Meissa Diop vie for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)Jablonec's Matej Polidar, left, and Riga's Iago Siqueira jump for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman KoksarovRiga's Salah Oulad, left, and Jablonec's Richard Sedlacek vie for the ball during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)Riga's head coach Adrian Gula stands near the pitch ahead of the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman KoksarovJablonec's players pose for a photo ahead of the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman KoksarovJablonec's head coach Lubos Kozel stands near the pitch ahead of the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov

Zverenci trénera Luboša Kozla v ďalšom kole privítajú 26. novembra Lugano, ktoré si dnes doma poradilo 3:0 so Žalgirisom Kaunas a je na čele súťaže s plným počtom bodov a najlepším skóre.

Riga doma v európskych pohároch neprehrala po desiaty raz v rade, ďalší český tím ale nezdolala. V minulom 4. predkole Konferenčnej ligy porazila 1:0 pražskú Spartu, hoci v súčte s úvodným výsledkom 0:2 na postup nedosiahla.

Jablonec vonku v pohároch bodoval po dvoch porážkach.

Zo spoločnej tabuľky 36 tímov prejde do vyraďovacej fázy 24 mužstiev, najlepších osem postúpi priamo do osemfinále.

Konferenčná liga - 3. kolo ligovej fázy:

AS Monaco – FC Nordsjaelland 2:0 (1:0)

Góly: 33. Detourbet, 90.+1 Ablin

FC Kodaň – Iberia Tbilisi 2:1 (2:1)

Góly: 19. Elyounoussi (z 11 m), 22. Carrizo - 30. Dzagania

FC Lugano – Kauno Žalgiris 3:0 (3:0)

Góly: 11. Cimignani, 25. Alioski, 32. Santos

Twente Enschede – Pafos FC 2:1 (0:1)

Góly: 63. Nijstad, 76. Orjasaeter - 40. Lele, ČK: 64. Lele (Pafos) po druhej ŽK

Getafe CF – Brighton & Hove Albion 0:1 (0:0)

Gól: 64. Yalcouye

Saint-Truidense – Brann Bergen 1:1 (0:0)

Góly: 48. Ishiwatari - 79. Mathisen

Panathinaikos Atény – CSKA Sofia 2:1 (1:1)

Góly: 41. Calabri, 68. Taborda - 44. Almeida

Riga FC – FK Jablonec 1:1 (1:0)

Góly: 35. Ramires (z 11 m) - 49. NEBYLA

/S. Nebyla odohral celý zápas a v 49. min dal gól, D. Hollý (obaja Jablonec) hral do 76. min/

Universitatea Craiova – KF Egnatia 2:0 (2:0)

Góly: 27. Cicaldau, 33. Bancu, ČK: 83. Bitri (Egnatia) po druhej ŽK

Aarhus GF – Sporting Braga 0:0

Atalanta Bergamo – Kajrat Almaty 1:1 (0:0)

Góly: 82. Krstovič - 53. Gual

FC Midtjylland – Ajax Amsterdam 1:6 (1:1)

Góly: 28. Etim - 9. a 52. Arokodare, 59. Wijndal, 67. Klaassen, 75. Gloukh, 82. Leonardo, ČK: 43. Wätjen (Midtjylland) po druhej ŽK

FC Thun – Heart of Midlothian 3:1 (2:0)

Góly: 22. McCart (vlastný), 34. Labeau, 57. Dursun - 82. Findlay

Crvena Zvezda Belehrad – Inter Escaldes 2:1 (0:0)

Góly: 80. Lučič, 90.+2 Nakajama - 62. Arellano, ČK: 35. Katai - 51. Berlanga po druhej ŽK

KuPS Kuopio – KAA Gent 0:0

/L. Bénes (Gent) bol na lavičke/

Lincoln Red Imps – Hajduk Split 1:0 (0:0)

Gól: 89. Hadžikadunič (vlastný)

Mjällby AIF – Borac Banja Luka 2:0 (0:0)

Góly: 54. Bergström, 88. Enggard

Trabzonspor – SC Freiburg 0:1 (0:1)

Gól: 14. Kübler

Tabuľka Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

    Jablonec's players celebrate their side's first goal scored during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)
    Jablonec's players celebrate their side's first goal scored during the Conference League opening phase soccer match between Riga FC and FK Jablonec in Riga, Latvia, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Roman Koksarov)
    Guľova Riga ani Jablonec sa nedočkali prvej výhry. Nebyla potvrdil formu gólom
    dnes 22:57
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