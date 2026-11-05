Guľova Riga ani Jablonec sa nedočkali prvej výhry. Nebyla potvrdil formu gólom

Futbalisti Jablonca remizovali 1:1 na ihrisku FC Riga. Český a aj lotyšský tím pod vedením Adriána Guľu po 3. kole čakajú na premiérové víťazstvo v Konferenčnej lige.
Domácich poslal do vedenia v 35. minúte z pokutového kopu Reginaldo Ramires. V 49. min. vyrovnal slovenský reprezentant Sebastián Nebyla po prihrávke krajana Dominika Hollého
Severočesi po úvodnej porážke 2:3 vo Freiburgu a remíze 0:0 s Brightonom majú v tabuľke dva body a po polovici ligovej fázy sú na 23. mieste.
Dnes nenadviazali na dve víťazstvá z 3. predkola súťaže proti inému lotyšskému súperovi RFS. Riga získala bod aj z tretieho stretnutia Konferenčnej ligy a predĺžila domácu sériu neporaziteľnosti na 24 súťažných duelov.
Zverenci trénera Luboša Kozla v ďalšom kole privítajú 26. novembra Lugano, ktoré si dnes doma poradilo 3:0 so Žalgirisom Kaunas a je na čele súťaže s plným počtom bodov a najlepším skóre.
Riga doma v európskych pohároch neprehrala po desiaty raz v rade, ďalší český tím ale nezdolala. V minulom 4. predkole Konferenčnej ligy porazila 1:0 pražskú Spartu, hoci v súčte s úvodným výsledkom 0:2 na postup nedosiahla.
Jablonec vonku v pohároch bodoval po dvoch porážkach.
Zo spoločnej tabuľky 36 tímov prejde do vyraďovacej fázy 24 mužstiev, najlepších osem postúpi priamo do osemfinále.
Konferenčná liga - 3. kolo ligovej fázy:
AS Monaco – FC Nordsjaelland 2:0 (1:0)
Góly: 33. Detourbet, 90.+1 Ablin
FC Kodaň – Iberia Tbilisi 2:1 (2:1)
Góly: 19. Elyounoussi (z 11 m), 22. Carrizo - 30. Dzagania
FC Lugano – Kauno Žalgiris 3:0 (3:0)
Góly: 11. Cimignani, 25. Alioski, 32. Santos
Twente Enschede – Pafos FC 2:1 (0:1)
Góly: 63. Nijstad, 76. Orjasaeter - 40. Lele, ČK: 64. Lele (Pafos) po druhej ŽK
Getafe CF – Brighton & Hove Albion 0:1 (0:0)
Gól: 64. Yalcouye
Saint-Truidense – Brann Bergen 1:1 (0:0)
Góly: 48. Ishiwatari - 79. Mathisen
Panathinaikos Atény – CSKA Sofia 2:1 (1:1)
Góly: 41. Calabri, 68. Taborda - 44. Almeida
Riga FC – FK Jablonec 1:1 (1:0)
Góly: 35. Ramires (z 11 m) - 49. NEBYLA
/S. Nebyla odohral celý zápas a v 49. min dal gól, D. Hollý (obaja Jablonec) hral do 76. min/
Universitatea Craiova – KF Egnatia 2:0 (2:0)
Góly: 27. Cicaldau, 33. Bancu, ČK: 83. Bitri (Egnatia) po druhej ŽK
Aarhus GF – Sporting Braga 0:0
Atalanta Bergamo – Kajrat Almaty 1:1 (0:0)
Góly: 82. Krstovič - 53. Gual
FC Midtjylland – Ajax Amsterdam 1:6 (1:1)
Góly: 28. Etim - 9. a 52. Arokodare, 59. Wijndal, 67. Klaassen, 75. Gloukh, 82. Leonardo, ČK: 43. Wätjen (Midtjylland) po druhej ŽK
FC Thun – Heart of Midlothian 3:1 (2:0)
Góly: 22. McCart (vlastný), 34. Labeau, 57. Dursun - 82. Findlay
Crvena Zvezda Belehrad – Inter Escaldes 2:1 (0:0)
Góly: 80. Lučič, 90.+2 Nakajama - 62. Arellano, ČK: 35. Katai - 51. Berlanga po druhej ŽK
KuPS Kuopio – KAA Gent 0:0
/L. Bénes (Gent) bol na lavičke/
Lincoln Red Imps – Hajduk Split 1:0 (0:0)
Gól: 89. Hadžikadunič (vlastný)
Mjällby AIF – Borac Banja Luka 2:0 (0:0)
Góly: 54. Bergström, 88. Enggard
Trabzonspor – SC Freiburg 0:1 (0:1)
Gól: 14. Kübler