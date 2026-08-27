Guľa vedie Rigu do Konferenčnej ligy. Jablonec vyradil Rangers, Gašparík s Górnikom skončil

Futbalisti lotyšského tímu FC Riga postúpili do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. Tím, ktorý vedie slovenský tréner Adrián Guľa, zvíťazil nad KÍ Klaksvík 2:1 v odvete play off po tom, čo sa prvý duel skončil nerozhodne 0:0.
Domáci rozhodli o víťazstve gólom v 89. minúte, hoci v tej chvíli už hrali v početnej nevýhode.
Z postupu sa tešili aj hráči FK Jablonec, ktorí vyradili Glasgow Rangers. Rozhodli o ňom až v penaltovom rozstrele. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebyla hral do 110. minúty.
Poľský tím Górnik Zabrze, ktorý vedie slovenský tréner Michal Gašparík, nedokázal proti AS Monaco zmazať tesné manko (2:3) z úvodného zápasu a v odvete prehral 1:4.
Do ďalšej fázy postúpili aj hráči fínskeho klubu KuPS Kuopio. V odvete play off zvíťazili na domácom ihrisku nad írskym tímom Shamrock Rovers 1:0, v prvom stretnutí remizovali 1:1.
Rozhodujúci moment priniesla 75. minúta, v ktorej si útočník hostí Graham Burke nešťastne usmernil loptu do vlastnej brány.
Konferenčná liga - odvety play-off
KuPS Kuopio – Shamrock Rovers 1:0 (0:0)
Gól: 75. Burke (vlastný)
/prvý zápas: 1:1, Kuopio postúpilo/
FK Jablonec – Glasgow Rangers 1:0 (0:0, 1:0) - 4:3 v rozstrele
Gól: 73. Chanturishvili.
/S. Nebyla (Jabl.) hral do 110. min./
/prvý zápas: 0:1, Jablonec postúpil/
FK Karabach – FC Twente Enschede 1:4 pp (0:0, 1:2)
Góly: 59. Kady Borges - 79. Pjaca, 90.+2 Bruns, 94. Weghorst, 114. Taha.
/prvý zápas: 1:0, FC Twente postúpil/
Maccabi Tel Aviv – FC Lugano 1:1 (0:0)
Góly: 69. Peretz (11 m) - 79. Moncada. ČK: 58. Zanotti (Lugano) po 2. ŽK.
/prvý zápas: 1:2, FC Lugano postúpil/
SC Freiburg – FC Motherwell 4:1 (1:1)
Góly: 6. Scherhant, 60. Matanovič, 63. Irie, 85. Goto - 22. Longelo. ČK: 57. Girdwood-Reich (Moth.) za faul.
/prvý zápas: 3:1, SC Freiburg postúpil/
AS Monaco – Górnik Zabrze 4:1 (2:0)
Góly: 30. Brunner, 43. Coulibaly, 50. Golovin, 78. Biereth - 83. Antiste.
/prvý zápas: 3:2, Monaco postúpilo/
FC Riga – KÍ Klaksvík 2:1 (0:0)
Góly: 47. Reginaldo Ramires, 89. Oulad M´Hand - 67. Klettskard. ČK: 75. Salazar.
/prvý zápas: 0:0, Riga postúpila/
FC Kodaň – Inter Turku 4:1 (1:0)
Góly: 41. Gabriel Pereira, 49. Madsen, 79. Clem, 90.+3 Ahiabu (vl.) - 68. Tuominen (11 m).
/prvý zápas: 0:0, FC Kodaň postúpil/
Brann Bergen – PAOK Solún 3:2 (1:0)
Góly: 45.+3 Holm, 56. Ingason, 86. Castro (11 m) - 63. Ndiaye, 68. Zafeiris.
/prvý zápas: 1:1, Bergen postúpil/
Inter Club d’Escaldes – FC Drita 0:0, 4:2 po rozstrele
/prvý zápas: 2:2, Inter postúpil/
Raków Čenstochová – Hajduk Split 2:3 pp (0:1, 2:1)
Góly: 60. Diaby-Fadiga (11 m), 88. Emreli - 1. Raci, 66. Sego, 94. Pukstas.
/prvý zápas: 2:2, Hajduk Split postúpil/
FC Hradec Králové – Panathinaikos Atény 1:2 pp (0:0, 1:1)
Góly: 90.+2 Darida - 72. a 120.+5 Dessers (druhý z 11 m)
/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral do 77. min., J. Chvátal a F. Mielke (všetci Hrad.) boli na lavičke/
/prvý zápas: 2:2, Panathinaikos postúpil/
FC Pafos – FC Dinamo City 4:2 pp (1:1, 1:1)
Góly: 13. Sema, 78. Ioannou, 116. Quina, 120.+1 Anderson Silva - 8. Fadairo, 87. Silva-Richards.
/prvý zápas: 1:1, postúpil Pafos FC/