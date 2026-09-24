Japonsko zlomilo Uruguaj s novým trénerom až v nadstavenom čase. Irán a Ekvádor prehrali

Japonskí futbaloví reprezentanti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase nad Uruguajom 3:1.
O ich triumfe rozhodli v nadstavenom čase druhého polčasu Džunja Itó a Ajase Ueda. Pre Diega Forlana to bola premiéra vo funkcii trénera Uruguaja.
Futbalisti Kórejskej republiky zvíťazili nad Ekvádorom 3:0. Všetky góly strelili po prestávke, postupne sa presadili Hjeon-gju Oh, Son Heung-min a Dong-gjeong Lee.
V dueli medzi Palestínou a Novým Zélandom sa zrodila remíza 2:2. Uzbekistan zdolal Irán 3:1, pričom dvoma gólmi sa na jeho víťazstve podieľal Eldor Šomurodov.
Čína si poradila s Maldivami 3:0 zásluhou hetriku Wang C’-minga.
Prípravné zápasy - 24. september
Japonsko - Uruguaj 3:1 (1:1)
Góly: 12. Macuki, 90+1. Itó, 90+6. Ueda - 42. Araujo
Palestína - Nový Zéland 2:2 (2:2)
Góly: 27. Al-Hamlawi, 39. Dabbagh - 5. Waine, 35. Randall
Kórejská republika - Ekvádor 3:0 (0:0)
Góly: 54. Hjeon-gju Oh, 58. Son Heung-min, 86. Dong-gjeong Lee
Čína - Maldivy 3:0 (0:0)
Góly: 50., 56. a 63. Wang C’-ming
Uzbekistan - Irán 3:1 (1:0)
Góly: 10., 58. z 11 m Šomurodov, 90+4. Norčajev - 49. Urozov (vlastný)