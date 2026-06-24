Úspešná premiéra nového trénera. Slovan začal prípravu na novú sezónu víťazne

Momentka zo zápasu Grazer AK - ŠK Slovan Bratislava
Momentka zo zápasu Grazer AK - ŠK Slovan Bratislava (Autor: skslovan.com)
TASR|24. jún 2026 o 18:57
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Bratislavčania zdolali rakúsky tím.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili vo svojom úvodnom prípravnom a zároveň prvom zápase po vedením Yaya Tourého na pôde rakúskeho tímu Grazer AK 1:0.

O jediný presný zásah stretnutia sa postaral v 31. minúte chorvátsky stredopoliar Niko Jankovič.

Do prípravného obdobia úspešne vstúpili hráči MFK Ružomberok, ktorí v stredu zdolali Malženice 1:0. Jediný gól strelil v 11. minúte český útočník Matej Koubek.

V stredajšom prípravnom dueli uspeli aj hráči MFK Ružomberok, ktorí zdolali Malženice rovnako 1:0. Jediný gól strelil už v 11. minúte český útočník Matej Koubek.

Naopak, bezgólovou remízou 0:0 sa skončil prvý prípravný zápas Dukly Banská Bystrica s Tatranom Prešov.

Nováčik Niké ligy neskóroval napriek tomu, že v jeho drese nastúpili aj najzvučnejšie letné posily Róbert Polievka a Michal Ďuriš. Dukla rok po zostupe vystriedala medzi slovenskou elitou práve predchádzajúceho nováčika z Prešova.

Výsledkovo sa nedarilo hráčom MŠK Žilina, ktorí na trávniku v rakúskom Peuerbachu podľahli Dynamu Kyjev 0:2.

Niké liga - prípravne zápasy (24. jún):

Grazer AK - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1

Gól: 31. Jankovič

MFK Dukla Banská Bystrica - FC Tatran Prešov 0:0

MFK Ružomberok - Malženice 1:0 (1:0)

Gól: 11. Koubek

Dynamo Kyjev - MŠK Žilina 2:0 (1:0)

Slovensko

    Momentka zo zápasu Grazer AK - ŠK Slovan Bratislava
    Momentka zo zápasu Grazer AK - ŠK Slovan Bratislava
    Úspešná premiéra nového trénera. Slovan začal prípravu na novú sezónu víťazne
    dnes 18:57
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