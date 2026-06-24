Úspešná premiéra nového trénera. Slovan začal prípravu na novú sezónu víťazne

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili vo svojom úvodnom prípravnom a zároveň prvom zápase po vedením Yaya Tourého na pôde rakúskeho tímu Grazer AK 1:0.
O jediný presný zásah stretnutia sa postaral v 31. minúte chorvátsky stredopoliar Niko Jankovič.
Do prípravného obdobia úspešne vstúpili hráči MFK Ružomberok, ktorí v stredu zdolali Malženice 1:0. Jediný gól strelil v 11. minúte český útočník Matej Koubek.
V stredajšom prípravnom dueli uspeli aj hráči MFK Ružomberok, ktorí zdolali Malženice rovnako 1:0. Jediný gól strelil už v 11. minúte český útočník Matej Koubek.
Naopak, bezgólovou remízou 0:0 sa skončil prvý prípravný zápas Dukly Banská Bystrica s Tatranom Prešov.
Nováčik Niké ligy neskóroval napriek tomu, že v jeho drese nastúpili aj najzvučnejšie letné posily Róbert Polievka a Michal Ďuriš. Dukla rok po zostupe vystriedala medzi slovenskou elitou práve predchádzajúceho nováčika z Prešova.
Výsledkovo sa nedarilo hráčom MŠK Žilina, ktorí na trávniku v rakúskom Peuerbachu podľahli Dynamu Kyjev 0:2.
Niké liga - prípravne zápasy (24. jún):
Grazer AK - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1
Gól: 31. Jankovič
MFK Dukla Banská Bystrica - FC Tatran Prešov 0:0
MFK Ružomberok - Malženice 1:0 (1:0)
Gól: 11. Koubek